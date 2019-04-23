أسبوع الموضة العربي ينثر سحر الأزياء في سيتي ووك غداً

المصدر: دبي - البيان

70 مصمماً من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، تحتضن إبداعاتهم سيتي ووك في دبي، غداً، ضمن فعاليات أسبوع الموضة العربي بدروته الثامنة (من 24 إلى 28 أبريل) حيث يُقام في متجر «1422»، الذي يُعد أول متجر للأزياء الراقية الجاهزة في العالم وأول حاضنة لتسريع أعمال المصممين في المنطقة ضمن «سيتي ووك»، الوجهة العصرية في الهواء الطلق من «مِراس».

ويحتفي أسبوع الموضة العربي هذا العام بافتتاح مقره الثابت في وجهة «سيتي ووك»، حيث ستشهد منصة العرض المجهزة بأحدث تقنيات التكنولوجيا في متجر «1422» مشاركة غير مسبوقة من أبرز المصممين الموهوبين في المنطقة الذين سترسم إبداعاتهم ملامح التوجهات الجديدة للموضة العصرية.

ويرمز اسم المتجر الجديد إلى شعار مجلس الأزياء العربي «مجلس واحد لاثنين وعشرين بلداً عربياً»، وهو عبارة عن مساحة متميزة تم تصميمها خصيصاً لتجارب التسوق الفاخرة والموضة الأنيقة وأنماط الحياة العصرية. وجاء المتجر ثمرة تعاون المجلس مع شركتي «مِراس» و«أومداش».

ويستعرض أسبوع الموضة العربي هذا العام، تشكيلة الأزياء الراقية الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019 وتشكيلة الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 مع فرصة شراء الأزياء عبر شبكة الإنترنت حال ظهورها على المنصة.

ومن المنتظر أن تشهد الفعالية طرح أحدث الصيحات وأبرز الإبداعات وتشكيلات محدودة لهذا الموسم على منصة العرض أمام 26 ألف شخص في متجر «1422». كما يستضيف الأسبوع مجموعة واسعة من عروض الأزياء والمتاجر المؤقتة والعروض التقديمية وفعاليات البيع المباشر.

منصة فاعلة

وقال يعقوب أبريان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «يمثل أسبوع الموضة العربي منصة فاعلة للمصممين المحليين والإقليميين والعالميين ودور الأزياء لتعريف العالم بمشهد الموضة المتطور في الشرق الأوسط. ونفخر بالمكانة التي بات يحظى بها كفعالية رائدة تستقطب العلامات ووسائل الإعلام والعملاء من مختلف أنحاء العالم.

كما يشكل أسبوع الموضة العربي فرصة فريدة تتيح للمصممين من مختلف أنحاء العالم استعراض تصاميمهم وإبداعاتهم. ومن المتوقع أن يحمل هذا العام نقلة نوعية في قطاع الموضة ويشهد الكشف عن توجهات جديدة في التصميم وأنماط الحياة بحضور نخبة من العملاء من أوروبا والصين وروسيا».

ومن جانبها، قالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في «مِراس»: «إنه من دواعي سرورنا أن نستضيف مجدداً أسبوع الموضة العربي. سوف يقدم الحدث منصة مثالية لجميع المصممين لعرض أعمالهم وتصاميمهم، كما سيعزز من مكانة دبي كمركز رئيسي للموضة في منطقة الشرق الأوسط».