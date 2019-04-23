نورة الكعبي: الفعالية تعزز التفاعل الثقافي بين الإمارات والمغرب

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن فعالية «المغرب في أبوظبي»، تمثل فرصة مثالية للتعرف إلى مكونات التراث والتاريخ وملامح الثقافة المغربية العريقة، ما يعزز التفاعل الثقافي بين شعبي الإمارات والمغرب الشقيقين في ظل اهتمام قيادتي البلدين بالحفاظ على الموروث الثقافي والقيم المجتمعية الأصيلة.

وقالت معاليها في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المغربية يعود إلى عقود مضت حيث وضع قواعدها الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الراحل الحسن الثاني لتتطور هذه العلاقات الأخوية المتينة بشكل مستمر في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.