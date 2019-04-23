«آرت فيست».. لغة الفن وفضاءات التسامح

المصدر: دبي - البيان

«أرت فيست» للفنون، عنوان مهرجان إبداعي جديد، تنطلق فعالياته في دبي، بعد غد، تحت شعار «التحوّل»، يعنى بجعل الإبداعات الفنية فضاءات تناغم وحوار وانفتاح بالنسبة للطلبة، حيث تنظمه مدرسة برايتون كوليدج دبي بالتعاون مع مركز ثُلث للغة العربية والثقافة والفنون، احتفاء بعام التسامح .

وستتحول المدرسة خلال أيام المهرجان الستة، إلى مساحة فنية تفاعلية، تضم في جنباتها تراكيب وأعمالاً فنية، تحمل بصمة فنانين عالميين، حيث تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز انخراط التلاميذ والمجتمع في ميدان الفنون الجميلة، ورسم ملامح جديدة لمنظورهم الفني، وتجاربهم الإبداعية. وإلى جانب المعرض، ستشهد الفعالية إقامة سلسلة من ورش العمل والحوارات التفاعلية، والتي ستكون متاحة للعامة.