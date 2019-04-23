«هاري بوتر» ناطقاً بالعربية عبر الهواتف المحمولة في دانة الدنيا

المصدر: دبي ـ خلود حوكل

شهدت دبي، أمس، إطلاق النسخة العربية الصوتية لسلسلة روايات هاري بوتر للكاتبة البريطانية جيه كيه رولينغ، حيث أعلنت «ستوريتل» المتخصصة في الكتب الصوتية والمقروءة إطلاقها عبر الهاتف المحمول، وذلك خلال فعالية خاصة نظمت في مقهى كتّاب في دبي، بمشاركة المذيع والمعلق سمعان رجاء فرزلي، أحد أشهر المعلقين في منطقة الشرق الأوسط.

وتم إطلاق رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» ضمن سلسلة روايات هاري بوتر ومن المقرر إطلاق الروايات الأخرى تدريجياً على مدار العام، وقال عمار مرداوي مدير ستوريتل في الإمارات بأن النسخة العربية الصوتية من الرواية تعد تجربة جديدة، تتيح للمستخدمين فرصة الاستمتاع بمغامرات شخصية هاري بوتر بطريقة مختلفة بعيداً عن قراءتها، وتعد مشاركة سمعان فرزلي بإضفائه الحياة على 150 شخصية مختلفة في الروايات الـ7، حيث تتطلع الشركة إلى تقديم سلسلة من القصص الخيالية إلى أكبر شريحة من الجمهور العربي، ليتسنى لعشاق الكتب خوض تجربة مبتكرة.

وتحكي رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»، التي أطلقت بالنسخة الصوتية العربية حكاية فتى اسمه هاري بوتر، يعيش عند خالته وزوجها وابنهما، بعد وفاة والديه، اللذين قتلا على يد ساحر، بينما هو نجا، وظل طوال 11 عاماً يعتقد أن سبب وفاة والديه حادث سير، وتستمر الأحداث بعد أن يتجه هاري بوتر للدراسة في مدرسة للسحر والشعوذة، حيث تدور الرواية حول «حجر الفيلسوف» المخبأ في المدرسة، حيث يسعى مع أصدقائه لسرقة الحجر.