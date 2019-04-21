الصينية جيا تعزف لشوبرت في ختام «أبوظبي الكلاسيكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أحيت عازفة البيانو الصينية ران جيا عرضاً مذهلاً، مساء أول من أمس، لتختتم بعرضها فعاليات موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لموسم 2018- 2019، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقدمت ران جيا، التي تعد من ألمع الموسيقيين في عصرنا، في أول ظهور لها في الشرق الأوسط برنامجاً موسيقياً يجسد أروع الأعمال الرومانسية.

وتضمن الحفل الموسيقي، الذي أحيته في مسرح أبوظبي، عرضاً متجدداً لأعمال المؤلف الموسيقي النمساوي فرانز شوبرت، وكانت قد افتتحت الحفلة بثلاث مقطوعات منفردة على البيانو لأحد أبرز الملحنين الصينيين المعاصرين، وهو والدها داكون جيا.