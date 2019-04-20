عيالة ويولة ودبكات في «الفجيرة التراثي»

المصدر: الفجيرة - البيان

شهد اليوم الأول من فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الفجيرة التراثي، الذي افتتح أول من أمس، أمام قلعة الفجيرة، تقديم مجموعة من الفقرات الشعبية ومنها فرقة العيالة واليولة وفن العازي والدبكة الأردنية، والتي احتفت جميعها باليوم العالمي للتراث، في وقت حمل فيه المهرجان شعار «تراثنا تسامح»، ويشارك فيه عدة جهات حكومية من بينها، وزارة الثقافة وتنمية المجتمع والدفاع المدني والمراكز الشبابية ومن بينها، مركز فتيات مربح، إلى جانب عدد من الجمعيات ذات النفع العام، متمثلة بجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وأيضاً جمعية الفجيرة الخيرية وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

والتي بدورها قدمت عدة ورش عمل خاص إلى جانب إقامة معرض للصور الفوتوغرافية وإنشاء معرض كتاب خاص بمعروضات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كما تضمنت الفعاليات ورش عمل إضافية مثل ورشة صناعة القهوة وورشة إعادة التدوير. كما يشهد المهرجان عرض مقتنيات تراثية وقديمة للجمهور. ويشارك في المهرجان أيضاً نادي جمهورية مصر بركن خاص يعرض فيه المقتنيات والصور التي تعكس الثقافة المصرية.