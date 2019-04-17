«الإبداع ing-» يختتم فعالياته في «حي دبي للتصميم» بنجاح

المصدر: دبي - البيان

اختتم أخيراً، مهرجان الإبداع ing- الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، فعاليات دورته الخامسة. وشهد المهرجان نحو 1000 زائر لأكثر من 50 ورشة عمل ومحادثة في حي دبي للتصميم.

كما شهدت دورة هذا العام مجموعة من أكثر المواهب إبداعاً في المنطقة والعالم، منهم: تمارا عبد الهادي، وسيدهارث مثيالا، وشاهين حاجو، وسارا رضا، ونيكول هندريكس، وناتاشا جين، وميسي ديمبسي ومايكل زيفوس ومارتا سيردا وكريستيان ساركيس وآنا غلانسن وكارولين وانيتزك وفراس أبو فاخر وحسين الموسوي وجوش هيرمان وجون كامي.

تمكّن المشاركون أيضاً من حضور السوق الإبداعي المميز الذي يضم فنانين ناشئين من جميع أنحاء العالم، والعروض المميّزة المقدمة من أبرز العلامات التجارية الموجودة في حي دبي للتصميم ومنهم: مطعم موليكيول، ومطعم ومقهى لارتي، ومطعم ومقهى وَن لايف.

تواصل

وفي ختام المهرجان قال رامي الأوسي، مؤسس ing-، معلقاً: «لطالما أردت إنشاء منصّة تجمع وتمكن المبدعين من أنحاء المنطقة من التواصل وتنمية إبداعاتهم فيما بينهم، واليوم أنا هنا في المهرجان وفخور جداً بهذا الحدث الذي يعكس رؤيتنا».

وأضاف: «لقد أتاح لنا الدعم اللامتناهي الذي تلقيناه من مجتمعنا النمو والمشاركة بعدة طرق مختلفة منذ بداية المهرجان، وسنواصل سعينا لتقديم أفضل المصممين والمبدعين في العالم إلى دبي للمساهمة في بناء مشهد إبداعي مستدام للأجيال القادمة».

تشجيع

وفي معرض تعليقها على المهرجان قالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم: «سعداء بالشراكة التي جمعتنا بمهرجان الإبداع ing- مرة أخرى، والتي ساهمت في تشجيع شركائنا من مختلف المنصات على تحفيز المجتمع للمشاركة في مهرجان حيوي وعالمي».

وأضافت: «يعد حي دبي للتصميم مقراً لشتى مجالات الإبداع والتصميم والتعليم، وسنحرص على دعم مشاريع المواهب مثل مهرجان الإبداع ing- والذي يحرص على جمع المواهب، وتمكينهم من التواصل وتبادل خبراتهم في ما بينهم. وهو المطلوب لتنمية مجتمع من المبدعين محلياً، إضافة إلى هدفنا في تسليط الضوء على دبي كمدينة تحتضن المواهب الإبداعية في الشرق الأوسط».

سيستمر مهرجان الإبداع ing- في توفير منصة وفرصة لجمع وتمكين المبدعين من أنحاء المنطقة والعالم من التواصل وتنمية إبداعاتهم فيما بينهم، وسيعود مهرجان الإبداع ing- العام القادم 2020 بأسماء لامعة وفعاليات مهمّة.