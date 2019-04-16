دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية للترفيه عبر برنامج تحفيزي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن إطلاق برنامج جديد لرعاية الفعاليات الترفيهية، وذلك دعماً لنمو واستدامة تطوّر هذا القطاع، وتأكيداً على مكانة دبي كمركز عالمي لتنظيم واستضافة الفعاليات، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم المزيد من الدعم لمنظّمي الفعاليات عبر توفير فرص إضافية محفّزة لهم من خلال الرعاية التجارية.

ويستهدف البرنامج منظمي الفعاليات الترفيهية، الذين سيستفيدون من إمكانية تطبيق شروطه على الفعاليات التي تتطلّب شراء تذاكر ويحتاج تنظيمها إلى ترخيص. وفي ظل وجود بنية تحتية متطورة، فإنّ دبي تعزّز من مكانتها التنافسية على مستوى العالم لاستضافة فعاليات متنوعة وتواصل ترسيخ سمعتها كوجهة عالمية رائدة في مجال الترفيه والتسلية.

ويعمل البرنامج بالتوافق مع خدمات حجز التذاكر والحصول على تصاريح تنظيم الفعاليات التي تقدّمها (دبي للسياحة)، وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص المطلوبة.

التزام

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «إنّ برنامج رعاية الفعاليات هو جزء من التزامنا للحفاظ على مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الأحداث والفعاليات، وقد تم تصميمه للاستفادة من هذا الزخم، والعمل على تقديم المزيد من عوامل التحفيز لقطاع تنظيم الفعاليات.

وقد تعزز ذلك من خلال شراكتنا مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، والتي تعد مكوناً مهماً في مساعدتنا على الاستفادة من الفرص التي تساهم في دعم منظمي الفعاليات، وذلك ضمن مساعينا وجهودنا لتوفير المزيد من الخيارات أمام الزوّار من مختلف أنحاء العالم».

ويهدف برنامج رعاية الفعاليات إلى تقديم الدعم المباشر لمنظمي الفعاليات، ويتوفر عبر الإنترنت لكافة الفعاليات التي ستقام بدءاً من تاريخ 1 مايو 2019.

تحفيز

ومن جهته قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يستمر قطاع الفعاليات بدبي في النمو بمعدلات رائعة، فيما يقدم عروضاً تلعب دوراً حيوياً في زيادة أعداد الزوار، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية دبي عالمياً. ويهدف برنامج التحفيز الخاص بإجراءات الرعاية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية عالمية لقطاع الفعاليات».

يأتي البرنامج تعزيزاً لمكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، حيث يتواكب مع تدشين عدد من المواقع الفخمة في مختلف أنحاء المدينة.

فإلى جانب استضافة دبي أوبرا لمجموعة من العروض العالمية الرائعة، فإنه يجري الاستعداد لاستضافة عرض موسيقي باهر وهو «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، الذي سيقام في أكتوبر المقبل، ومن المتوقّع أن يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار من دول المنطقة. وصالة «كوكاكولا أرينا» الجديدة في سيتي ووك 2، والمقرر افتتاحها رسمياً هذا الصيف.