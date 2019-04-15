دبي تضيء اليوم «عالم الجمال»

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الدورة الـ 24 لمعرض عالم الجمال «بيوتي وورلد»، بمشاركة قياسية، خلال الفترة الممتدة من 15 وحتى 17 أبريل الجاري، ويشهد المعرض مشاركة 1790 عارضاً من 66 دولة.

وتستعد الأجنحة العالمية المشاركة في معرض عالم الجمال «بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2019»، للكشف عن أحدث منتجاتها في عالم أدوات الزينة ومساحيق التجميل ومعدات المنتجعات والأندية الصحية، وتتأكد النكهة الدولية لمعرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط، بفضل المشاركة الأوروبية القوية، حيث إن ثلث العارضين قادمون من أوروبا.

يشارك إجمالي 541 شركة أوروبية على مساحة 9400 متر مربع، في أكبر معرض تجاري لمنتجات التجميل، العناية بالشعر، العطور واللياقة البدنية في المنطقة.

تتصدر معاقل الجمال الدائمة فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا، المشاركة الدائمة هذا العام، والتي تضم مجموعة أجنحة وطنية من المملكة المتحدة، إلى جانب أجنحة تشارك لأول مرة من بلجيكا، رومانيا وليتوانيا.

تجميل وعطور

سيتم عرض أفضل مستحضرات التجميل، العطور ومستحضرات العناية بالبشرة والعناية بالشعر، في معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2019، حيث يتأهب عدد من العارضين لإطلاق المنتجات في السوق الإقليمي.

يغطي حدث الأيام الثلاثة، مجموعات المنتجات الستة، وهي منتجات العناية بالشعر، الأظافر، لوازم الصالونات، مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، الرعاية الشخصية والنظافة الخاصة، الماكينات، التغليف والمواد الخام، التصنيع التجاري، والمنتجات الطبيعية والعضوية، ومركبات العطور والعطور المصنعة.

فعاليات

يقدم بيوتي وورلد الشرق الأوسط، الذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، هذا العام Front Row، وهو برنامج جديد كلياً، لمدة ثلاثة أيام، من شروحات الماكياج والشعر الحية، حيث تتخلل حلقات النقاش التفاعلية عن العلامات التجارية الناجحة، عروضاً جريئة تقدم أكبر وأفضل الاتجاهات والابتكارات في الجمال العالمي.

ومن الفعاليات الجديدة الأخرى في 2019 Ready to Beauty، عرض لعلامات تخدم تحديداً رغبات وحاجات جمهور متعدد الثقافات، ومؤتمر أعمال التجميل لمدة ثلاثة أيام، الذي يغطي موضوعات ذات صلة، مثل ريادة أعمال السيدات في مجال التجميل، والتعبئة المستدامة لمنتجات التجميل.

تعود جميع الفعاليات المعروفة الدائمة في عام 2019، مثل صراع الحلاقين، وهي مسابقة حية لمدة ثلاثة أيام، يتبارى فيها أفضل فنيي الزينة الرجالية في الإمارات، للفوز بلقبين، هما: أفضل حلاق شعر في الإمارات، وأفضل حلاق ذقن في الإمارات.