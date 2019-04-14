موسم درامي غني مع شاشات دبي في رمضان

المصدر: دبي- البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان 2019، التي تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون، والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، التي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخليج والعالم العربي.

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن الجمهور سيتابع من خلال شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، أهم نجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وذلك بعد أن فاز تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بحقوق عرض أهم المسلسلات الرمضانية لهذا العام، ونجح في تقديم باقة متكاملة من الأعمال التي تندرج في إطار دورة درامية وبرامجية شاملة، مضمونها التميز والتفرد، وتعتبر مفاجأة جميلة تتميز بالإنتاجات الضخمة من الناحية المادية والفكرية، مشيراً في الوقت نفسه إلى سعي «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة» عاماً بعد عام إلى تكريس علاقته المميزة مع نجوم الدراما في الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي.

وقال المنصوري، إن خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية هذا العام، تعكسان الحرص على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة في هذا العام، حيث عمل على تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم طالما تمتعوا بالكثير من النجومية والمصداقية.

باقة متنوعة

وستقوم شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، خلال شهر رمضان المبارك، بعرض 12 مسلسلاً وعملاً درامياً وكوميدياً، حيث تتضمن باقة متنوعة من الأعمال هي:

• «حدود الشر». خليجي درامي، تأليف محمد خالد النشمي، إخراج أحمد دعيبس، بطولة حياة الفهد، أحمد الجسمي، شيماء علي، هبة الدري، هيا الشعيبي، هنادي الكندري.

• «أجندة». خليجي درامي، تأليف مريم ناصر، إخراج هيا عبد السلام، بطولة: هيا عبد السلام، عبد الله الطليحي، ريم أرحمة، ليلى عبد الله، فؤاد علي.

• «سلاسل دهب». عربي درامي، تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس، بطولة بسام كوسا، كاريس بشار، صباح الجزائري، ديمة بياعة، صباح الجزائري، شكران مرتجى، عبد الهادي الصباغ.

• «أبو جبل». عربي درامي، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد.

• «لآخر نفس» عربي درامي، تأليف أمين جمال، إخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز.

• «سوبر ميرو» عربي كوميدي، تأليف محمد محمدي وأحمد محي، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ثروت.

• «شطبنا» خليجي كوميدي، تقديم يوسف أحمد ومجموعة من نجوم الكوميديا في السعودية.

كما سيتابع الجمهور على شاشة قناة سما دبي، 05 مسلسلات تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية ومسلسلات الكرتون، هي:

• «الطواش». تراثي إماراتي، إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام 2019/‏‏‏ حصري، سيناريو وحوار جمال سالم، إخراج عارف الطويل، بطولة أحمد الجسمي، مروان عبد الله، رزيقة طارش، سعيد سالم.

• «وما أدراك ما أمي». خليجي درامي، سيناريو وحوار علي الدوحان، إخراج حسين الحليبي، بطولة إلهام الفضالة، هنادي الكندري، فاطمة الصفي، هيا الشعيبي، نور الشيخ، روان العلي.

• «الديرفة». خليجي درامي، سيناريو وحوار علياء الكاظمي، بدور يوسف، محمد أنور محمد، إخراج مناف عبدال، بطولة محمد المنصور، بثينة الرئيسي، حسين المهدي، أسمهان توفيق، هيفاء عادل.

• «منى وفيني». خليجي درامي، تأليف هنوف، معالجة درامية محمد الكندري، إخراج عبد الرحمن السلمان، بطولة صمود الكندري، محمد العجيمي، محمود وعبد الله بوشهري، مشاري البلام، سعود بوشهري.

• «شعبية الكرتون 13». إماراتي كوميدي، تأليف وإخراج حيدر محمد ونخبة من المبدعين الإماراتيين.

دورة متفردة

من جهتها، أكدت سارة أحمد الجرمن مديرة تلفزيون دبي، أن تلفزيون دبي أعد دورة درامية وبرامجية متفردة، من خلال إنتاجات درامية خاصة من مصر وسوريا والكويت والسعودية، ما يؤكد أن صناعة الدراما العربية تتقدم صوب التميز والانفراد، من خلال إنتاج المشاريع الضخمة الغنية بالنجوم والوجوه الجديدة، ما يعد بدورة رمضانية متميزة على شاشة تلفزيون دبي.

عودة

وقالت سارة الجرمن، إنه بعد تألقها في شهر رمضان الماضي على شاشة تلفزيون دبي، تعود سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد لتقدم للجمهور العربي مسلسلها الدرامي الجديد «حدود الشر» إلى جانب نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والكويتية، تحت إدارة المخرج أحمد دعيبس عن نص للكاتب الدرامي محمد خالد النشمي.

في الوقت الذي تعود النجمة الكويتية هيا عبد السلام في مسلسل «أجندة» مخرجة وممثلة إلى جانب عبد الله الطليحي، ريم أرحمة، ليلى عبد الله، فؤاد علي عن نص للكاتب مريم ناصر حول التحدي والبداية من الصفر والقدرة على تجاوز الصعوبات بالكفاح والإصرار.

أجواء دمشقية

وفي عودة إلى الأجواء الدمشقية التراثية تدور أحداث المسلسل السوري الجديد «سلاسل دهب» للكاتب سيف رضا حامد والمخرج إياد نحاس، لتقديم شخصية «مهيوب» الداهية الذي يحترف النصب والاحتيال على زوجاته اللواتي يتزوجهن بدافع الاستيلاء على أموالهن وأملاكهن، لكن زوجتيه «دهب» و«زكية» لن تستسلما لاحتياله وتحاولان تعكير حياته والنيل منه لإرجاع أملاكهما بكل السبل والوسائل المتاحة.

دراما مصرية

ولمتابعي الدراما المصرية، نصيب وافر من المتابعة الرمضانية، مع النجم مصطفى شعبان في مسلسله الجديد «أبو جبل» عن نص للمؤلف محمد سيد بشير، والمخرج أحمد صالح، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية، حيث تدور الأحداث في منزل يسكنه عدة أشقاء، تختلف أفكارهم وثقافتهم وطرق تعليمهم، ما يؤدي إلى نشوب خلافات كبيرة بينهم.

وللمرة الأولى تطل النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز في عمل درامي يحمل اسم «لآخر نفس» للمخرج حسام علي والكاتب أمين جمال، ويشاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز، في إطار من التشويق والأحداث المتتابعة التي تروي معاناة زوجة ضابط بالداخلية كان يعمل بشكل خفي داخل إحدى الخلايا الإرهابية.

كوميديا

أما محبو الأعمال الكوميدية الراقية، فموعدهم مع إيمي سمير غانم ونجوم مسلسلها الجديد «سوبر ميرو» من تأليف محمد محمدي وأحمد محي، والمخرج وليد الحلفاوي، في أول بطولة مطلقة للنجمة المصرية الشابة، التي تقوم بتجسيد شخصية بطلة خارقة، تمر بالعديد من المواقف والأزمات.

وللمرة الأولى يقدم تلفزيون دبي الفرصة الذهبية لنجوم الكوميديا السعودية لتقديم رؤيتهم الشبابية المتجددة من خلال سلسلة «شطبنا» التي تكشف للجمهور العديد من جوانب حياتنا الاجتماعية والثقافية والرياضية، عبر تناول العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة هزلية ومعالجة الموضوع بطرق خارج الصندوق، مع النجم السعودي الشاب يوسف أحمد، الذي يتحاور مع جانبه الآخر.

دراما راقية

من خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي «الطواش» من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، الذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية أحمد الجسمي، مروان عبد الله، رزيقة طارش، سعيد سالم، متناولاً فترة ظهور اللؤلؤ الصناعي في بداية الأربعينيات من القرن الماضي.

رمضانيات إماراتية

ويعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد إلى تقديم الموسم 13 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية وحلقات جديدة مع شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجدّدة وشخصيّاته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية.

ويقدم النجم الكويتي المخضرم محمد المنصور مع النجوم بثينة الرئيسي، حسين المهدي، أسمهان توفيق، هيفاء عادل، المسلسل الدرامي الجديد «الديرفة» للمخرج مناف عبدال في رحلة العودة إلى عصر الكويت الذهبي بداية من فترة الخمسينيات من القرن الماضي، مروراً بالستينيات، وانتهاء بالسبعينيات.

أعمال كويتية

وتطل النجمة الكويتية إلهام الفضالة في المسلسل الدرامي الجديد «وما أدراك ما أمي» للكاتب علي الدوحان والمخرج حسين الحليبي، لتروي بمشاركة هنادي الكندري وفاطمة الصفي وهيا الشعيبي ونور الشيخ.

في الوقت الذي تقدم النجمة الكويتية صمود الكندري مع نجوم الدراما الكويتية محمد العجيمي، محمود وعبد الله بوشهري، مشاري البلام، سعود بوشهري، المسلسل الدرامي الجديد «منى وفيني» للمخرج عبد الرحمن السلمان، راصداً مجموعة من القضايا الاجتماعية في إطار تحليلي عميق.

شكر

توجه أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بالشكر إلى وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية، والتي تعتبر شريكاً أساسياً وهاماً في تقييم جميع الأعمال الدرامية والبرامجية التي يحرص «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة» على تقديمها للجمهور، آخذاً بعين الاعتبار الآراء المتعددة والتي تعكس البنية الصحيحة، التي على أساسها يتم إنتاج هذه المواد التلفزيونية وفق أعلى المعايير التي ترتقي بذوق الجماهيري العام.

تكامل

قالت سارة أحمد الجرمن مديرة تلفزيون دبي، إنه إذا لم تكن هناك منافسة فلن تكون لدينا شاشة متميزة، كما أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية تعمل في إطار تكاملي كما هو حال بالنسبة لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة، الذي يقوم بإنتاج برامجه وفق رؤية استراتيجية، بعد أن استطاع استقطاب أهم الأسماء والإنتاجات الإعلامية في العالم العربي، متمنية لجميع المشاهدين العرب الاستمتاع بالمسلسلات والبرامج الخاصة برمضان المبارك على شاشة تلفزيون دبي.