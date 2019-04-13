أبطال الكوميكس يتجوّلون في عوالم «كوميكون دبي»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ما إن تلج مداخل معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون دبي»، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، حتى تشعر وكأنك أصبحت جزءاً من عالم الكوميكس. .

حيث تجسد الكثير من أبطال قصصه أحياءً بعد أن ارتدوا أزياء غريبة، وأقنعة ليست جديدة على عشاق هذا النوع من القصص، وقد أخذوا يتجولون في كافة أرجاء المعرض، الذي تحول إلى مايشبه ساحة لـ «عرض أزياء» هذه الشخصيات التي اجتمعت تحت سماء دبي. في دورة المعرض الحالية التي تختتم اليوم، بدا حضور «الجوكر» وعدوه «بات مان» لافتاً.

والأمر ذاته انسحب على أبطال أفلام «حرب النجوم» الذين رافقوا بعض شخصيات سلسلة (Planet of the Apes)، التي رأت النور للمرة الأولى في 1963، فيما لم يغب عن المشهد أبطال مسلسل (Money Heist)، الذين اتخذوا من الأحمر لوناً موحداً لهم، وكذلك أبطال فيلم «الفرقة الانتحارية» الذي لعب بطولته ويل سميث، وغيرهم، من الشخصيات الذين أكسبوا المعرض أجواءً خاصة. كما حضرت مشاهد مسلسل " صراع العروش" في الحدث بقوة وتأثير لافتين.

معرض فني

«الجوكر» ورفاقه من أبطال الكوميكس، كانوا محور معظم اللوحات التي عرضها الرسامون، الذين جاؤوا من الإمارات ومختلف أنحاء العالم للمشاركة في المعرض، أملاً في إظهار مواهبهم أمام زوار المكان، الذي تحولت فواصله إلى أشبه بمعرض فني، تميز بألوانه، وأفكاره المختلفة. في المقابل، فضل بعض الفنانين تقديم شخصياتهم الخاصة التي كانت نتيجة جهدهم الخاص، كتلك التي قدمتها الفنانة الإماراتية علياء الحمادي، التي اختارت تقديم لوحات مستوحاة من طبيعة الشخصية الإماراتية.

تطوير الموهبة

علياء، وفق ما قالت لـ «البيان»، تعلمت الرسم بنفسها، ولم يسبق لها أن انضمت إلى أي ورش خاصة.

وأضافت: «تعلمت فن الرسم بنفسي، واجتهدت خلال الفترة الماضية على تطوير موهبتي، من خلال الممارسة». على طاولتها عرضت علياء تشكيلة من اللوحات الخاصة. وقالت: «معظم رسوماتي مستوحاة من الشخصية الإماراتية، التي عملت على تقديمها في قوالب مختلفة وخارجة عن المألوف، وسعيت إلى إظهار الجانب المرح فيها ومدى انفتاحها وحبها للحياة»، وتؤكد علياء التي تشارك للمرة الثانية في المعرض، أنه يعد المكان الأفضل للفنانين والمواهب التي تود التعريف بنفسها، وإظهار ما تمتلكه من قدرات في الرسم.

قطع ولصق

الفنانة العالمية ليلى غوبادي، التي سافرت من كندا إلى دبي، فضلت أن تقدم أبطال الكوميكس، على طريقتها الخاصة، حيث قالت: «منذ صغري وأنا أعشق أبطال الكوميكس، وأحاول دائماً استغلال موهبتي في الرسم، لتقديمهم في إطار لوحات مختلفة». لوحات ليلى جاءت على شكل «الكولاج»، التي تعتمد طريقة القطع واللصق، فيما تظهر في خلفياتها بعضاً من الجمل، التي قالت ليلى إنها مأخوذة من «يومياتها»، ما زاد من وهج لوحاتها.

خط مغاير

الفنانة الإماراتية زهرة العبودي اتخذت من فن الانيمي الياباني خطاً مغايراً لها، حيث تعتمده بلوحاتها التي تعمل على إنجازها عبر الأجهزة اللوحية. وقالت: «أعشق فن الرسم منذ نعومة أظفاري، وقد لفت نظري فن الانيمي الياباني، الذي اعتمد عليه كثيراً في لوحاتي»، وأشارت زهرة التي درست تخصص «أمن المعلومات»، إلى أنها تستوحي معظم شخصياتها من خلال الأغنيات التي تستمع لها. وأوضحت أنها احترفت الرسم على الأجهزة اللوحية منذ 9 سنوات، وتعتبر أنه «يسهل عليها عملية تلوين لوحاتها».

صراع العروش

مشاهد مسلسل «صراع العروش» لم تغب هي الأخرى عن أجواء المعرض الذي يستضيف في نسخته الثامنة، إيوان ريون، الذي اشتهر بأداء شخصية «رامزي بولتون» الشريرة في المسلسل، وويليام سيمبسون مصمم الفكرة الأصلية للمسلسل، الذي يستعد عشاقه للاحتفال بموسمه الثامن.

وفي هذا الصدد، كشف القائمون على تطبيق «سبوتفي» المتخصص بالموسيقى، لـ «البيان» عن دراسة خاصة، بينت أن أغاني الموسيقى التصويرية لمسلسل «صراع العروش» قد حققت أكثر من 380 مليون استماع، كما أكدت الدراسة أن الإمارات ومصر والسعودية والجزائر والمغرب كانت من أكثر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استماعاً لموسيقى المسلسل التصويرية، وذلك خلال الفترة من 2016 وحتى مطلع الشهر الجاري، فيما أشارت الدراسة إلى أن الموسيقى التصويرية للمسلسل قد احتلت صدارة أكثر من 7700 قائمة تم تنسيقها عبر التطبيق.