«موجا» يودّع «فاشن ستار»

المصدر: دبي - البيان

غادر المشترك محمد خباجي «موجا» من مصر، برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، والذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة السابعة من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية، يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس.

وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة. وطلبت ريم عكرا في بداية الحلقة من المشاركين اختيار العمل معاً، لتتشكل الثنائيات على النحو التالي: (إيمان رمَّال وإلياس والي)، (موجا وابتسام سلمان)، (رناد حفني وحسن بن عياش).

دائرة الخطر

وقبل أن يحين الوقت مع عرض تصاميم المجموعة الأولى من المتنافسين التي ضمت الثنائي إلياس والي من الجزائر، وإيمان رمَّال من لبنان، التي اختارت «الشرنقة»، واقترحت على الياس «الفراشة»، الذي اختار بدوره «الكشف» على عكس إيمان التي اختار لها «الاختباء»، ونال إلياس (3 نجمات ذهبية)، ضمن معها الانتقال إلى منافسات الحلقة المقبلة، فيما بقيت إيمان في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة.

ومع دخول المجموعة الثانية، قدمت ابتسام سلمان من البحرين، ومحمد خباجي «موجا» من مصر، تصاميمهما المشتركة، حيث اختارت ابتسام التصاميم الكلاسيكية، واقترحت على «موجا» التصاميم العصرية، فيما اختار المشترك المصري التصاميم الثلاثية الأبعاد للأرض، على عكس المشتركة البحرينية التي اختار لها التصاميم الثنائية للسماء، حيث نالت ابتسام (3 نجمات ذهبية)، ضمنت معها الانتقال إلى منافسات الحلقة المقبلة، على عكس «موجا» الذي بقي في دائرة الخطر.

المجموعة الأخيرة

وفي المجموعة الأخيرة، قدمت كل من رناد حفني من السعودية، وحسن بن عياش من تونس، تصاميمهما المقترحة، حيث اختار المشترك التونسي اللباس الرسمي، واقترح على المشتركة السعودية تصميم لباس الشارع، فيما اختارت رناد التصاميم المستوحاة من «الشمس»، لتكون تصاميم المستوحاة من «القمر» من نصيب حسن، الذي نال (3 نجمات ذهبية) على عكس رناد التي بقيت في دائرة الخطر.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم، دعت ليلى بن خليفة كلاً من: إيمان رمَّال من لبنان، ومحمد خباجي «موجا» من مصر، ورناد حفني من السعودية، حيث قررت ريم عكرا، استبعاد المشترك محمد خباجي «موجا» من مصر.