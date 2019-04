«أوبرا دبي» تستضيف آلان ديفيس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي أوبرا عن تقديمها أمسية مميّزة يونيو المقبل، مع آلان ديفيس أحد أشهر نجوم الكوميديا في بريطانيا، وعدد من نجوم الكوميديا الصاعدين.

ويشتهر آلان ديفيس بمشاركته الدائمة في برنامج QI التلفزيوني المعروف، وكذلك شخصيته المحببة جوناثان كريك في المسلسل الناجح على بي بي سي، حيث يقوم بالكشف عن الجرائم وحلّها. وقد اكتسب شعبية كبيرة في مجال الكوميدي بفضل أسلوبه السرديّ المشوّق وتعليقاته الذكية وامتلاكه أفضل عناصر الكوميدي الكلاسيكية التي جعلته نجماً في هذا المجال.

نجوم الكوميديا

وتنضمّ إلى آلان ديفيس في عرضه على مسرح دبي أوبرا، نخبة فريدة من فناني الكوميدي، تتضمّن الكوميدي المفضّل من Mock The Week، «ريس جيمس»، و«توم لوسي»، نجم «كوميدي سنترال» الحائز على الجوائز، وأيضاً الكوميدي العريق ومقدّم برنامج 8 Out Of 10 Cats، «جاريد كريسمس»، الذي سيقدّم الأمسية. وتعود بداية آلان ديفيس في عالم الكوميدي إلى العام 1988.

حيث فاز بلقب «أفضل كوميدي شاب» من قبل مجلة تايم آوت البريطانية عام 1991. وما لبث بعد ذلك أن اختير للقيام بدور «جوناثان كريك» في المسلسل الذي كتبه للتلفزيون ديفيد رينويك، ففاز المسلسل بجائزة «بافتا» كأفضل عمل درامي للعام 1997، وأيضاً «جائزة التلفزيون الوطني» البريطانية عام 1998.