«صير بني ياس» نجمة في فيلم «لاودر»

المصدر: أبوظبي - البيان

تظهر جزيرة صير بني ياس على الشاشة الفضية كموقع رئيسي للفيلم المستقل LOUDER (لاودر).

حيث تم تصوير أكثر من ٨٠ في المائة من لقطات الفيلم في الموقع بالمناظرالطبيعية الخلابة والحياة البرية المذهلة ومرافق المنتجعات المتطورة مع جمهور عالمي.

يروي فيلم (لاودر)، الذي كتبه وأخرجه المخرج الجنوب أفريقي جاك براون، قصة مؤثرة عن العثور على الحب واكتشاف الصوت الداخلي. يضم الفيلم فريقًا دوليًا يمثل ٢٩ جنسية مختلفة، وهو يجمع بين المواهب التمثيلية من جميع أنحاء العالم، في ظل الخلفية المذهلة للسافانا الذهبية التي تزخر بها جزيرة صير بني ياس.

من السهول الطبيعية وقبب التلال الملحية والشواطئ الآسرة، فإن جزيرة صير بني ياس غنية بالمناظر الطبيعية المذهلة التي ستتألق على الشاشة الفضية.

وسيحظى فيلم (لاودر) بأول عرض عالمي له في ٢٨ أبريل ٢٠١٩ في دبي، مع عرض لكبار الشخصيات في ٣ مايو ٢٠١٩ في جزيرة صير بني ياس.