أبطال العالم الخارقون في«كوميكون دبي» غداً

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي لاستضافة نجوم عالم الأبطال الخارقين الذين سيجتمعون في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة (كوميكون)، والذي يعود في دورته السابعة خلال الفترة من 11 حتى 13 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويوجه المعرض دعوته لسكان دبي وزوارها للاستفادة من هذه الفرصة ودخول هذا العالم المليء بالخيال والإبداع، مع توفر تذاكر المعرض لشرائها على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.

ويعد المعرض فرصة للجميع للقاء وتحية شخصياتهم الخيالية المفضلة من المنطقة العربية والعالم، وكذلك الاستمتاع بالعروض الموسيقية واستكشاف المنتجات التي سيقدمها أكثر من 400 عارض مشارك في المعرض.

عالم مشوق

يعد (كوميكون) فرصة لكافة عشاق القصص الخيالية لدخول هذا العالم المشوق، وإظهار مهاراتهم والتعبير عن مدى شغفهم بتلك الشخصيات الكرتونية والأبطال الخارقين والوحوش الخيالية.

والتعرف على الأبطال الحقيقيين الذين يقفون خلف تلك الشخصيات المبهرة والحصول على هدايا تذكارية. وسيكون معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة (كوميكون)، المكان الأمثل للتنكّر والتعبير عن مدى الشغف بتلك الشخصيات.

وسواء كنت من محبي التنكر، أو التعرف على أحدث توجهات هذا العالم من المشاهير المفضلين لديك، أو شراء هدايا تذكارية بإصدار محدود، فإن كوميكون هو الحدث الذي سيضمن لك قضاء أوقات ممتعة. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم (كوميكون) هذا العام للجمهور فرصاً نادرة للقاء المشاهير.

لعبة العروش

ويشهد (كوميكون) حضور نجم مسلسل «لعبة العروش» إيوان رهون، الذي أدى دور الشرير رامسي بولتون. وينضم له النجم وليام سيمسون رسام المشاهد ومصمم الأفكار وذلك في ندوة حوارية ستتيح للجمهور الاطلاع على ما يحدث في الكواليس إلى جانب الأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية ربح هدايا تذكارية تتضمن كتاباً يحمل توقيع الكاتب جورج أر أر مارتن.

كما ستتواجد كل من النجمة والممثلة الأمريكية كايتي كاسيدي، ومايك كولتر، وكذلك نجم مسلسل «ذا ووكينغ ديد» روس ماركواند، وغيرهم من النجوم والمشاهير الذين سيتواجدون لتحية محبيهم.

ورش عمل

وسوف يعرض الحدث أعمالاً ذات الإصدار المحدود لشخصيات عربية وعالمية في (منطقة الفنانين)، حيث تقام أيضاً ورش عمل تتعلم من خلالها كيفية تجسيد شخصيتك الخيالية المفضلة بإتقان، بالإضافة إلى حصص تعليمية حول الإبداع والرسوم المتحركة، والتي ستتيح للجمهور فرصة الحصول على لوحات فنية وأيضاً المشاركة في جلسات التوقيع للمعجبين.

ولكل عشاق الألعاب الإلكترونية، يمكنهم التنافس وإظهار مهاراتهم على حلبة مسابقات الألعاب الإلكترونية (إي سبورت آرينا)، حيث يمكن للمتنافسين خوض بطولات واختبار أحدث الألعاب.