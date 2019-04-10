نجوم الهند يلتقون جمهور «بوليوود باركس» بعد غد

المصدر: دبي - البيان

يستضيف بوليوود باركس دبي، احتفالات فيشو الضخمة بعد غد الجمعة، وستشمل أجندة الفعاليات في بوليوود باركس دبي تقديم عروض حيّة لأشهر نجوم الهند، علاوة على تقديم تشكيلة واسعة من المأكولات الشعبية الشهية وغيرها الكثير.

ستنطلق الاحتفالات بعرض كلاسيكي راقص تشارك فيه مجموعة من نخبة الممثلين والراقصين الأكثر شهرة في عالم صناعة الأفلام الماليالية مثل منجو وارير وشمنا قاسم. يليها تقديم عرض موسيقي مبدع يقدمه أشهر نجوم غناء الأفلام في السينما الهندية الحائزين على جوائز مرموقة والموسيقيون الموهوبون سيرنيفاس وأكيلا أناند وأبيجيث ناير.

كما ستضفي الفرق الموسيقية الشهيرة من كيرلا المعروفين بأغانيهم التي حققت شهرة واسعة مثل 7 بيس وثيكودام بريدج المزيد من الزخم على أجواء المسرح بأدائهم الحي المفعم بالحيوية والحماس.

علاوة على عروض الموسيقى والرقص، سيحظى ضيوف المنتزه بفرصة المشاركة في أنشطة مسلية عديدة تشمل شد الحبل ومسابقات البحث عن الكنز والرسم التي ستقام خصيصاً للأطفال.