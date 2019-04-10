الإماراتي أحمد الفهدي «راعي القصيد»

المصدر: دبي - البيان

على الإيقاع الشعري الخاص لقصيدة «الناموس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تابع الجمهور افتتاح الحلقة الختامية من برنامج «راعي القصيد» على شاشة قناة سما دبي، التي تميزت بمنافسة المشتركين الثلاثة على مرحلتين متتاليتين مع حرية اختيار المشتركين لنصوصهم الشعرية المقدمة من دون تحديد وزن أو غرض شعري معين، وذلك بمناسبة الوصول إلى اللقب، وقد فاز في تصفيات الختام في البرنامج المشترك أحمد محمد الفهدي من الإمارات بلقب راعي القصيد، وحل ثانياً أحمد محمد المقبالي من سلطنة عُمان، وجاء بالمركز الثالث المشترك محمد بن صالح القحطاني من السعودية.

وفي مستهل الحلقة، رحب الإعلامي أحمد عبدالله مقدم البرنامج، بالجمهور، ليستقبل بعدها أعضاء لجنة تحكيم البرنامج والتي تضم ثلاثة من أهمّ الشعراء في الإمارات، وهم: سيف السعدي، محمد المر بالعبد المهيري، عوض بن حاسوم الدرمكي.

لغة شعرية

وقال الشاعر سيف السعدي «سعيد اليوم بوصولنا جميعاً إلى الحلقة الختامية، وبكل صراحة أقول، إنني اكتسبت لغة شعرية جديدة من أشعار هؤلاء الشعراء الشباب الذين شاركوا في هذا البرنامج، وكانوا من أفضل من تقدم للمشاركة في منافسات راعي القصيد»، فيما أشار الشاعر محمد المر بالعبد المهيري، إلى مستوى الأشعار المقدمة في حلقات البرنامج، والذي تم بناء على جودة الطرح والمستوى الفني للقصيدة المقدمة، مؤكداً قوة المنافسات على ترتيب المراكز الثلاثة الأولى للفوز باللقب، في حين أشار الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي، إلى تميز كل شاعر شارك في المنافسات من ناحية أسلوبه الخاص ولغته الشعرية وطريقة إلقائه المختلفة، مختتماً حديثه بالقول لو كان الأمر لنا في لجنة التحكيم لقمنا بتتويج جميع الشعراء المشاركين.

ومع انطلاق المنافسات، أطل المشترك الأول في هذه الحلقة محمد بن صالح القحطاني من السعودية، مقدماً قصيدته الأولى، وسط إشادة لجنة التحكيم بجزالة مفرداته ومضمونها الجيد على وجه العموم، في حين قدم المشترك الثاني أحمد محمد المقبالي من سلطنة عُمان، قصيدته الأولى، التي نالت ملاحظات الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي من ناحية قوة السبك والمحسنات البديعية في القصيدة المقدمة، بعدها قدم المشترك الثالث أحمد محمد الفهدي من الإمارات قصيدته الأولى التي نالت أيضاً ملاحظات أعضاء لجنة التحكيم من ناحية المفردات والقدرة على سبك المعاني وإعطائها أبعاداً ومفاهيم شعرية جديدة.

وبعد فاصل قصير تابع جمهور قناة سما دبي، الجولة الثانية والأخيرة من قصائد المشتركين الثلاثة، حيث قدم أولاً المشترك السعودي محمد بن صالح القحطاني قصيدته الثانية التي حملت نفساً وطنياً واضحاً أثار حماس الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، بعدها أطل المشترك العُماني أحمد محمد المقبالي للمرة الأخيرة مقدماً قصيدته التي نالت إعجاب لجنة التحكيم لتوازنها وبعدها عن المبالغة والتكلف الشعري، فيما اختتم المشترك الإماراتي أحمد محمد الفهدي منافسات الحلقة الختامية من البرنامج بإشادة خاصة من الشاعر سيف السعدي.

راعي القصيد

ومع صعود المشتركين الثلاثة إلى مسرح راعي القصيد للإعلان عن نتائج منافسات الحلقة الختامية، أعلن أحمد عبدالله نيل المشترك السعودي محمد بن صالح القحطاني المركز الثالث، بحسب تصويت الجمهور وعلامات لجنة التحكيم، لتنحصر المنافسة على اللقب الأول بين المشتركين الإماراتي والعُماني، لتحين اللحظة الحاسمة مع الإعلان عن فوز المشترك أحمد محمد الفهدي من الإمارات بلقب راعي القصيد بعد حصوله على نسبة 54% من تصويت الجمهور، فيما حل المشترك أحمد محمد المقبالي من سلطنة عُمان في المركز الثاني بنسبة 46% من تصويت الجمهور.

شكر وتقدير

وفي هذه المناسبة توجه أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، بالشكر إلى جميع فرق العمل والإنتاج والدعم الفني والتقني التي ساهمت في نجاح الموسم الأول من البرنامج الجديد على قناة سما دبي، وإلى أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي تضم ثلاثة من أهمّ الشعراء في الإمارات، وإلى لجنة الترشيح والجودة التي تضم كلاً من الشعراء علي السبعان، جمال الشقصي، عايض الحبابي، وإلى جميع الشعراء المشاركين، كذلك إلى الإعلامي الإماراتي أحمد عبدالله الذي استطاع تقديم حلقات البرنامج بأسلوبه المتميز، معرباً عن أمله بانضمام مواهب جديدة من مختلف دول الخليج العربي في المواسم المقبلة من البرنامج الشعري الجديد.

مؤكداً حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على تقديم منتج إعلامي على درجة عالية من التميز والريادة، يساهم في تقديم الصورة الحقيقية للإنسان على هذه الأرض الطيبة.