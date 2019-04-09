«الإبداع ing -» يضيء في حي دبي للتصميم مسارات الابتكار

المصدر: دبي ـ البيان

تنطلق فعاليات مهرجان الإبداع ing-، بدورته الخامسة، بعد غد، في حي دبي للتصميم، شريك المهرجان الرسمي والوجهة الحيوية والمقر المتفرد للمبدعين والمصممين والفنانين والعقول المبدعة في المنطقة، حيث ينظم خلال الفترة من 11 حتى 13 أبريل الجاري، متضمناً باقة متنوعة من الجلسات والورش، كان قد دأب عليها منذ تأسيسه عام 2014، التي تكفل إيجاد ورعاية جيل من المبدعين والمصممين من خلال منظومة تعاونية تفرز خلق بيئة إبداعية وملهمة، ذلك بالتعاون مع المنظمات المحلية، ومن خلال تقديم أفضل ورش العمل، والمحادثات، وركائز ومهارات السوق الإبداعي المميز.

وتشتمل دورة هذا العام من المهرجان، على 50 ورشة عمل، ويتحدث فيه 90 خبيراً ضمن سلسلة من المحادثات وورش العمل المميزة التي تقدّمها أكبر العلامات التجارية في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من أكثر المواهب إبداعاً في المنطقة وتتمثل في: تمارا عبد الهادي، وسيدهارث مثيالا، وشاهين حاجو، وسارا رضا، ونيكول هندريكس، وناتاشا جين، وميسي ديمبسي.

إضافة إلى: مايكل زيفوس ومارتا سيردا وكريستيان ساركيس وآنا غلانسن وكارولين وانيتزك وفراس أبو فخر وحسين الموسوي وجوش هيرمان وجون كامي وسيباستيان باديلا ومات براون ودانييلا فويتا.

وهناك أيضاً، السوق الإبداعي الذي يضم فنانين ناشئين من جميع أنحاء العالم، ومجموعة من الفعاليات العامة للجمهور. هذا بجانب عروض خاصة في المطاعم والمحلات التجارية المتواجدة في الحي. ومن المتوقع أن يزور المهرجان ويشارك فيه أكثر من ألف شخص.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة بين حي دبي للتصميم والمهرجان، قال رامي الأوسي، مؤسس ing-، «اختيارنا لحي دبي للتصميم، لإقامة المهرجان هو الاختيار الأمثل، حيث تجتمع فيه جميع مجالات الإبداع من تصميم وعمارة وتصوير وغيرها الكثير.

وتابع: من المؤكد أن هذه الشراكة أسهمت في تعزيز مكانة المهرجان لدى شريحة كبيرة من جمهور الإبداع وجهاته، حيث يمثل الحي واحة مثالية للمبدعين والمصممين ولجمهور هذا المجال.

وأضاف الريس:»نحن ممتنون ومتحمسون للغاية للترحيب برُعاة ومؤيدي مهرجان الإبداع ing-، هذا الدعم يعني لنا الكثير، ولا يقدر بثمن بالنسبة لنا ولرواد المهرجان الذين يجتمعون تحت سقف المهرجان للاستفادة من فرصة التعلّم من المتحدثين ذي الشهرة العالمية وفعاليات المهرجان الرئيسية.

ويحظى الحدث، كما بين الريس، بدعم السركال أفنيو، أحد أهم مساحات الفنّ المعاصر التي تضم معارض فنية معاصرة، علاوة على العديد من المشاريع التجارية في حي دبي للتصميم، من خلال استضافتها ورش العمل وتقديم العروض المميّزة للمتحدثين والحضور، ومنها: مطعم موليكيول، ومطعم ومقهى لارتي، ومطعم ومقهى وَن لايف. بالإضافة إلى استوديو ري: إربان، واستوديو هاتش كونسبت، وجرين هاوس.

كما تقدم مؤسسات ومنظمات غير ربحية وشركات محلية، الدعم والرعاية للمهرجان بفضل أبعاده وقيمته، ويحظى بدعم مركز الابتكار إن 5، المنصة الأولى من نوعها لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في حي دبي للتصميم، وأتيليي- المركز الإبداعي واستوديو التصميم الاستراتيجي، ومركز الشباب لرعاية المبدعين ورواد الأعمال.