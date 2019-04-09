«دبي باركس آند ريزورتس» تطلق التذكرة السنوية للإماراتيين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وجهة دبي باركس آند ريزورتس، الترفيهية، إطلاق التذكرة السنوية الجديدة حصرياً للإماراتيين مقابل 595 درهماً، التي ستتوفر للبيع داخل مرافق الوجهة بتاريخ 19 الجاري.

كما أوضحت الوجهة أنّ التذكرة السنوية الجديدة للإماراتيين ستكون سارية لمدة 14 شهراً، وستتيح لحامليها الدخول إلى منتزهاتها الأربعة، التي تشمل موشنجيت دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من سينما هوليوود في الشرق الأوسط، يقدّم أفعوانيات شيّقة بأجواء داخلية مكيفة وألعاباً عائلية مرحة ومناطق ألعاب مسلية.

وبوليوود باركس دبي، المتنزه الترفيهي الأول من نوعه الذي يضم ألعاباً ووجهات ترفيهية مستوحاة من أضخم أفلام بوليوود. وليجولاند دبي، المنتزه الترفيهي التفاعلي الفريد للعائلات الذي يبعث الحياة في مكعبات الليجو الشهيرة ليوفر بيئة تعليمية مرحة، وليجولاند ووتربارك، الحديقة المائية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تمّ تصميمها خصيصاً للعائلات والأطفال من عمر سنتين حتى 12 سنة.

خيارات متعددة

كما ستتيح التذكرة السنوية للإماراتيين الدخول إلى ريفرلاند دبي، حلقة الوصل للمتنزهات الأربعة في «دبي باركس آند ريزورتس» للاستمتاع بما تقدمه من خيارات متعددة من المأكولات والتسوق والترفيه.

كما ستقدم التذكرة الجديدة العديد من المزايا الجذابة التي تشمل الدخول المجاني للمربيات، وتذاكر الدخول السريع (خدمة كيو فاست)، إلى جانب خدمة صف السيارات، فضلاً عن تخفيض 10% على كافة منافذ المأكولات وخدمات الضيافة في فندق لابيتا. كما يتوفر خيار خدمة صف سيارات غير محدودة لمدة 14 شهراً مقابل 200 درهم.

وصرّح محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، الشركة المالكة لدبي باركس آند ريزورتس: «تعكس دبي باركس آند ريزورتس التنوع الثقافي للدولة، حيث استقبلت الوجهة حتى اليوم أكثر من 100 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

ونحن فخورون بهذا التنوع الحضاري المذهل ونحتفل به عبر تنظيم أجندة فعاليات متميزة تضع في اعتبارها مختلف الأذواق. كما يسعدنا إطلاق هذه التذكرة السنوية الجديدة التي تمّ تصميمها حصرياً بمزايا خاصة للإماراتيين، بحيث تلبي احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية».

واحتفالاً بإطلاق التذكرة السنوية الجديدة للإماراتيين، فإنّ الوجهة تدعو المواطنين لحضور حفل النجمة الشهيرة بلقيس فتحي الأول من نوعه الذي سيقام في الثامنة والنصف مساءً يوم 19 الجاري على مسرح راج محل الرائع في بوليوود باركس دبي.

كما ستقدم الوجهة العديد من الفعاليات المذهلة التي ستمكّن الزوار من التقاط الصور الاستثنائية مثل المسيرات الكرنفالية المبهجة والألعاب العائلية والأفعوانيات الشيّقة وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الاستمتاع بالعديد من المأكولات الشهية، والحصول على فرصة مقابلة شخصيات هوليوود الكرتونية المفضلة مثل «كونغ فو باندا» و«شريك» والسنافر وشخصيات مدغشقر.

وفضلاً عن ذلك، ستحفل شوارع ريفرلاند دبي بالحياة والبهجة مع أهازيج الموسيقى الإماراتية التراثية والمأكولات الشعبية الشهية والعروض الترفيهية.

كما ستتم إقامة مسيرة كرنفالية متميزة سيشارك فيها المهرجون على العصي ولاعبو الخفة والمؤدون الترفيهيون يرتدون أزياء مبهرة بألوان علم دولة الإمارات، كما سيتمكن الأطفال من اكتشاف الفنون التقليدية والحرف اليدوية عبر العديد من الأنشطة مثل رسومات الوجه والحنة. ستنطلق الأنشطة الاحتفالية في تمام الساعة 10 صباحاً.

سيكون على المواطنين إظهار بطاقة الهوية الإماراتية أو رخصة قيادة سارية المفعول عند بوابة الدخول ودفع مبلغ 50 درهماً للشخص الواحد لحضور الحفل.