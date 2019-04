أطفال «مركز الجليلة» يلتقون الكاتبة الأمريكية ستيفنسون

المصدر: دبي - البيان

استضافت مكتبة مركز الجليلة لثقافة الطفل، ضمن أنشطة مخيم الربيع 2019، الكاتبة الأمريكية الشهيرة ديدرا ستيفنسون، في جلسة قرائية شملت مقتطفات من بعض إصداراتها، مثل: "The Dawn of redemption" و"TheRise of the warrior" و"Desert magnolia، Breaking Bread Around The World".

وأقامت الكاتبة، ضمن الفعالية، ورشة عمل للأطفال، بهدف تعلّم كتابة القصص، معتمدة أسلوب التعبير الارتجالي من خلال وضع أقلام وأوراق على الطاولات قرب الأطفال، وطلب أن يكتب كل منهم جملة أو فكرة من مخيلته، ثم يبني عليها أحداثاً متنوعة. بعد ذلك تتم قراءة النصوص وتوزيع الأفكار وفق الأحداث لتبدو متسلسلة وتصلح كبناء قصة. كما تعلم الأطفال تصنيف القصص بين واقعي وخيالي وعلمي.