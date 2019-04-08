متحف «إم وودز» الصيني في ضيافة «دبي مول»

المصدر: دبي - البيان

قام مؤسسو متحف «إم وودز» الشهير في بكين، وانوان لي، لين هان ومايكل سوفو هوانغ بزيارة «دبي مول» مؤخراً للتعرف على أول عروض متحفهم المميز في منطقة الشرق الأوسط.

ويمكن للزوار استكشاف معرض إم وودز في دبي مول ضمن منطقة الأزياء «فاشن أﭬنيو»، ومشاهدة نحو 40 من أهم الأعمال الفنية الغربية والصينية من المجموعة الدائمة لمتحف «إم وودز»، التي تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضمن جناح خاص يحاكي أجواء المتاحف.

مجموعة

وتتضمن مجموعة الأعمال التي يمكن التعرف عليها إبداعات فنانين مثل ريتشارد لين الذي يوظف التعابير والتفاصيل الدقيقة الحديثة في أعماله؛ الفنان الإماراتي محمد كاظم؛ فنان الوسائط التعبيرية الجديدة لو يانغ؛ والفنان العالمي الشهير آندي وارهول. وتم اختيار جميع الأعمال خصيصاً للعرض في «دبي مول» من مجموعة «إم وودز» الدائمة في بكين.

تعاون

يذكر أن معرض «إم وودز في دبي مول» مفتوح أمام الجمهور في منطقة الأزياء «فاشن أﭬنيو» لغاية 30 أبريل. وتم إطلاق المعرض بالتعاون مع «دائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة)» وبنك الإمارات دبي الوطني.