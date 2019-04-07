جمهور القرية العالمية يحتفي بماجد المهندس

المصدر: Ⅶ دبي- شيرين فاروق

شهد الحفل الغنائي، الذي أحياه النجم ماجد المهندس في القرية العالمية أمس، حضوراً كثيفاً من الشباب والفتيات.

وأكد المهندس في تصريحات صحافية قبل بدء الحفل أنه سعيد بالمشاركة في حفل القرية العالمية للمرة الثانية، واعداً جمهوره بحفلة استثنائية، كما قدم الشكر الجزيل لـ«القرية العالمية» على تنظيمها الحفل، مشيداً بالتجهيزات التقنية على المسرح.

وشهدت الإطلالة الأولى للمهندس على منصة القرية العالمية ترحيباً حاراً من جمهوره المحتشد، الذي أغرق الفنان بطلباته من الأغاني.

وقدّم ماجد المهندس باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني، وصولاً إلى أحدثها وتحديداً تلك التي طرحها مؤخراً، ومنها «تحبك روحي»، «بين إيديا»، «تناديك»، «فدوه لك روحي»، «أنا مسير»، «أنا حبيت»، «علمي».

وكان تفاعل الحضور خلال الحفل ملحوظاً، حيث ردّد الجميع كلمات الأغاني مع ماجد المهندس، وصفقوا له بحرارة تعبيراً عن سعادتهم بتواجده بينهم، كما حظي بقالب من الكيك عليه أول حرف من اسمه، حملته له فتاتان من المعجبات، فتفاعل معهن الفنان، متأثراً بالبادرة فطلب من المنظمين السماح لهن بالصعود إلى المسرح والتقاط صورة تذكارية معه، وسط تصفيق من الجمهور.

يذكر أن ماجد المهندس يعيش نجاح الأغاني، التي طرحها تباعاً في الفترة الأخيرة، وحققت نسب مشاهدة عالية.