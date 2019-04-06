33 كاتباً يثرون جلسات «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ11، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، في الفترة الممتدة من 17-27 أبريل الجاري في مركز إكسبو الشارقة، 33 كاتباً ومفكراً عالمياً، للمشاركة في جلسات وفعاليات المهرجان.

وتضم قائمة الضيوف المشاركين الكاتبة الإيطالية إليزابيتا دامي، مؤلفة سلسلة كتب الأطفال «الفأر جيرونيمو ستيلتون» الأكثر مبيعاً على المستوى الدولي، التي تُرجمت لأكثر من 40 لغة وبيع منها 180 مليون نسخة عالمياً، والكاتبة الأمريكية كارول بوسطن ويذرفورد، مؤلّفة كتب الأطفال التي حلت كتبها بقائمة صحيفة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً، وألّفت أكثر من 50 كتاباً نال ثلاثة منها ميدالية كالديكوت، والكاتب الأمريكي ستيوارت جيه ميرفي، مؤلف كتب الأطفال وخبير استراتيجيات التعلّم البصري.

كتب مخصصة

كما يستضيف المهرجان من الولايات المتحدة الأمريكية الكاتبة سالينا بون، التي ألّفت أكثر من 160 كتاباً ملوناً مبتكراً للأطفال، إلى جانب الكتب المخصصة للقراء الصغار والكتب المصورة.

والكاتب نيل شستيرمان، مؤلف كتب اليافعين، الذي أُدرِجت روايته «المنجل» ضمن قائمة الشرف لجائزة «مايكل إل برينتس» لعام 2017، والزوجين شانون هيل ودين هيل، اللذين ألفا نخبة من الكتب الأكثر مبيعاً بقائمة صحيفة نيويورك تايمز، مثل سلسلة «الأميرة ذات الرداء الأسود».

أما من المملكة المتحدة، فيستضيف المهرجان الكاتبة زانيب ميان، التي ظهر كتابها «كوكب عمر» على قناة «بي بي سي» في برنامج «سي بيبيز بيد تايم ستوريز» وفي صحيفة الغارديان، والمخرجة ماغي لي، المتخصصة في مجال الرسوم التصويرية مع التركيز على السرد المرئي للقصص، إلى جانب ريحان خان، الذي درس التاريخ، وألف عدداً من كتب الأطفال.

بالإضافة إلى ديفيد ماكفيل، الذي ألف عدداً من كتب الأطفال مثل «الفايكنغ في بريطانيا»، وأخيراً الكاتبة نِكي شيهان، التي اشتُهرت برواياتها وقصائدها الشعرية المحفزة لمخيلة الأطفال واليافعين.

إعجاب الصغار

ومن آيرلندا يستضيف المهرجان الكاتبة كاثرين دويل، مؤلفة كتب اليافعين، التي ألّفت ثلاثية «بلود فور بلود» للشباب، وتعد روايتها التي حملت عنوان «ذا ستورم كيبرز آيلاند» أول رواية ضمن فئة الأعمال الخاصة بالأطفال.

ومن لاتفيا يشارك في المهرجان الكاتب سيرجي إِربان، الذي نال كتابه «أبو المختبر: 40 نشاطاً بيتياً سريعاً وسهلاً وممتعاً» إعجاب القراء الصغار، ومن مدينة سيدني الأسترالية، تشارك الكاتبة والرسامة شآن دانثيس، التي يأخذ كتابها المصوّر الأول بعنوان «زوم» الأطفال في مغامرة مثيرة إلى الفضاء لتعريفهم على كواكب النظام الشمسي بطريقة حيوية ومرحة وممتعة.

أما من نيوزيلندا، فتشارك الكاتبة جولييت ماكلفير، التي نشرت 18 كتاباً، إلى جانب الكاتبة روث بول، التي تعمل كاتبة ورسامة لكتب الأطفال، ورسامة توضيحية للأزياء في أفلام بيتر جاكسون.

ومن الهند تشارك الكاتبة أرونداتي فينكاتيش، والكاتب راميندرا كومار، كما يشارك سيدهارتا سارما.