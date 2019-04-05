دبي تطلق أول متجر لتصميم الأزياء في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي لإطلاق أول متجر مخصص لتصميم الأزياء الراقية الجاهزة في العالم، ضمن «سيتي ووك» خلال شهر أبريل الجاري. وكان مجلس الأزياء العربي قد أعلن في وقتٍ سابق من اليوم عن افتتاحه لمبنى «1422» الجديد بالتعاون مع شركة «مِراس» وشركة «أومداش ذا ستور ميكرز»، الشركة النمساوية الرائدة متعددة الجنسيات في مجال تجارة البيع بالتجزئة.

والتي تقع مقراتها في النمسا. وسيحتضن هذا المشروع البالغة تكلفته 40 مليون درهم إماراتي، المقر الرئيسي لمجلس الأزياء العربي، والذي سيفتح أبوابه أمام المصممين لدعمهم في تحقيق أهداف أعمالهم وتسريع وتيرة نموّهم وتعزيز الاقتصاد الإبداعي. ومن المقرر أن يتم افتتاح «1422» يوم 24 أبريل 2019 بالتزامن مع افتتاح النسخة الثامنة من أسبوع الموضة العربي.

وقال جاكوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: يجسّد «1422» الشعار الأساسي لمجلس الأزياء العربي: مجلس واحد لاثنين وعشرين بلداً عربياً. لذلك نحن فخورون بإظهار قوة المنطقة في التأسيس لمعالم وشروط ومفاهيم جديدة تقود مسار التوجّه في العالم. ويشكّل «1422» مبادرةً متميزةً انطلقت من دبي لتؤكّد على الفرص التجارية غير المسبوقة التي تقدمها هذه المدينة للمستثمرين.

أناقة عصرية

ويمثّل مبنى «1422» تكريماً لحياة المرأة العربية المعروفة عالمياً بأناقتها العصرية، وإدراكها العميق وإعجابها بعناصر الحياة الفاخرة، فضلاً عن صفاتها التي تلخّص معنى التميّز والفرادة والذوق الرفيع. وتنعكس قصة المبنى في العمارة الداخلية، والتي تحمل الضيوف برحلة عبر جدرانه الفنية الخلابة لتروي حكاية دبي وتعكس ملامحها على واجهته.

وتابع جاكوب: يشكّل «1422» هديتنا لجميع النساء، حيث لا يقتصر الأمر على تقديم أروع الخيارات من فساتين السهرة الراقية والملابس الجاهزة والتصاميم والقطع الفنية المختارة، إضافةً إلى الإكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطور الفاخرة والأدوات عالية التقنية فحسب، وإنما الاستمتاع بالوصفات المخصصة ضمن مقهى «سيدتي» الأول من نوعه في العالم أيضاً.

فضلاً عن الكتب المختارة التي تتيحها مكتبة «ميزون أسولين». وبفضل تصميمه المتميز والتكنولوجيا المتكاملة التي يتيحها، يوفر هذا المكان منصة مثالية لاستضافة أسبوع موضة متكامل يعرض ابتكارات مصممي الأزياء من حول العالم. كما سيكون أيضاً المنصة الرسمية لأسبوع الموضة العربي، حيث يمكن للعملاء التسوّق مباشرةً من منصة العرض وفق مبدأ يتبنى مفهوم الشراء مباشرةً بعد العرض.

تميز

أوضحت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في «مِراس»، أنهم فخورون باستضافة هذا المتجر المميز في عالم تصميم الأزياء الراقية الجاهزة والذي يبرز أهمية «سيتي ووك» كوجهة رائدة للمجتمع المحلي والسوق الدولية.