أحلام تكشف عن كواليس «أبرحل»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

شهران فقط مرا على إصدار الفنانة الإماراتية أحلام، لأغنيتها «أبرحل»، خلالهما تجاوز عدد مشاهداتها على موقع «يوتيوب» حاجز ثلاثة ملايين، لتكون هذه الأغنية باكورة ألبومها الجديد «ابتحداك»، الذي تستعد حالياً لطرحه في الأسواق.

حيث جاءت الأغنية التي امتازت بلونها العاطفي، بعد إصدار أحلام نهاية العام الماضي لأغنيتها «احلف»، وحصدت هي الأخرى على موقع «يوتيوب» مشاهدات «مليونية»، في دلالة على ما تتمتع به أحلام من قاعدة جماهيرية واسعة.

أمس، كشفت أحلام عن كواليس تصوير أغنيتها «أبرحل»، التي مثلت ثمرة التعاون الأول بين «فنانة العرب» مع الملحن ياسر بوعلي، ونشرت على حسابها في «انستغرام» تشكيلة صور، تجاوز عددها العشر، تظهر في بعضها مع عبد الله المشرف، الذي تولى إخراج الكليب الجديد، الذي كانت قد كشفت عن بعض من مشاهده خلال حفلاتها الأخيرة التي أقامتها في المملكة العربية السعودية.

زمن الطيبين

أحلام، وصفت أجواء تصوير الأغنية بـ «الرائعة»، موجهة الشكر إلى المخرج عبد الله المشرف. وقالت: «لا أستطيع أن أتخيل نجاح هذا الكليب من دون وجودك، أحسنت من قلبي، والمخرج مارك على هذا الإبداع»، وتوجهت في الوقت نفسه، إلى جمهورها طالبة منه نشر مقاطع مصورة لهم خلال استماعهم لأغنيتها، في أي «مكان آثري يوجدون فيه»، واختتمت تعليقها بالقول: «يا رب ترجع أيام زمن الطيبين».

تلحين وتوزيع

جمل أغنية «ابرحل» اللحنية حملت توقيع الملحن ياسر بوعلي، الذي سبق لألحانه أن فرضت نفسها على الساحة الخليجية والعربية، فيما حملت كلمات الأغنية توقيع الشاعر حسن عبد العزيز، بينما تولى عصام الشرايطي مهمة التوزيع الموسيقي للأغنية، التي يتوقع أن يحقق كليبها المصور نجاحاً لافتاً.

أحلام كانت قد أشارت في تعليقها على الصور، إلى أن الكليب تم تصويره في مدينة أشيقر الواقعة على بعد مئتي كيلومتر من العاصمة السعودية الرياض، وتوصف أشيقر بأنها من أقدم بلدان نجد، حيث تعد مهد الشعراء في عصر الجاهلية وصدر الإسلام.