«وصلة 2019 ».. مزيج إبداعات متفردة في دبي

المصدر: دبي - البيان

ضمن مهمتها للتقريب بين الناس ومساعدتهم على بناء علاقات مفيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدخل شركة فيسبوك في شراكة مع مجموعة بلانك كانفاس على المنصة لتأسيس مساحة فنية إبداعية في مهرجان الموسيقى العربية البديلة «وصلة 2019»، الذي يقام في دبي بعد غد الجمعة.

وتجسد المساحة التي ستقوم كل من فيسبوك ومجموعة «بلانك كانفاس» بتأسيسها شعار المهرجان فكرة مهرجان «وصلة».

حيث ستستفيد هذه المساحة من النمط التعاوني للجمع بين مختلف المجتمعات لاستكشاف إبداعهم، ودعوتهم في الوقت ذاته إلى التعبير عن أنفسهم من خلال الرسم على الجدران الداخلية لمتاهة يصل ارتفاعها إلى طول الشخص البالغ، وستقود المتاهة إلى عمل تركيبي يسرد قصة، ويمنح المشاركين فرصة التعبير عن مشاعرهم من خلال القصة المرسومة.

حضور الفن

وقالت كريستين عوض، الشريك المؤسس لمجموعة «بلانك كانفاس»: «يتوسع مهرجان وصلة هذا العام ليصبح أكثر من مجرد مهرجان موسيقي ليشمل الفن أيضاً كأحد مكونات برنامجه الرئيس. كانت رؤيتنا هي تأسيس مساحة في وصلة .

حيث يمكن للجميع الانفتاح بحرية والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن. ويهدف العمل الذي نقوم به إلى بناء مجتمع من خلال الفنون، ويتوافق تماماً مع العمل الذي يقوم به موقع فيسبوك في جمع الناس معاً والتقريب بينهم».

وستشهد المساحة حضور الفنانتين ملدا صمدي وعرفة الغيري اللتين ستقومان بالرسم مباشرة أمام الجمهور من الساعة 2 ظهراً إلى 5 عصراً، وذلك لتشجيع الجمهور على المشاركة في رسم الجدران الداخلية للمتاهة، والتعبير عن مشاعرهم وتكوين تلك اللوحة التي تعبر عن اجتماعهم وتوحدهم. أما مجموعة مجتمع الشعر «شعر الباكيارد» فستقوم بتيسير صياغة الكتاب الكبير وإيجاد قصة جماعية مع الجمهور من زوار «وصلة».

مجتمع حيوي

وبدوره قال فارس العقّاد، رئيس الشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى فيسبوك: «عندما يتواصل الناس وتقترب منهم المسافات، يمكنهم إنجاز ومشاركة أشياء عظيمة، وقد نجح كل من مجموعة بلانك كانفاس ووصلة في إيجاد مجتمع حيوي وإيجابي لعشاق الموسيقى والفن والثقافة في منطقة الشرق الأوسط.

وقد رأينا هذا المجتمع وهو ينمو ويكتسب شعبية وجمهوراً على فيسبوك، بما سهل عملية تأسيس مساحة مزدهرة لمجتمع الإبداع في المنطقة. واليوم، نحن متحمسون لشراكتنا مع مجموعة بلانك كانفاس، ووجودنا في مهرجان وصلة، ونتطلع إلى جعل هذه المساحة منصة للناس ليبنوا علاقات وروابط مفيدة وقوية وعملية على المستوى الشخصي».