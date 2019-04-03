تتويج بطل «راعي القصيد» الأسبوع المقبل

المصدر: دبي- البيان

«نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فوز «ثندر سنو» بكأس دبي العالمي.. الناموس للإمارات والعرب»...

بهذه الكلمات افتتح الإعلامي الإماراتي أحمد عبد الله، مجريات الحلقة التاسعة من برنامج «راعي القصيد» على شاشة قناة سما دبي، حيث أسفرت المنافسات عن تأهل 3 مشتركين للحلقة الختامية التي ستشهد تتويج البطل الأسبوع المقبل، وهم : أحمد محمد المقبالي ومحمد بن صالح القحطاني وأحمد محمد الفهدي.

ومع انطلاق المنافسات، أطل المشترك الأول في هذه الحلقة أحمد الزرعوني من الإمارات، مقدماً قصيدته التي اعتمد فيها «تشطير» قصيدة للشاعر الإماراتي الراحل محمد بن سوقات، حيث تحدث الشاعر سيف السعدي عن ظروف ولادة هذه القصيدة المعروفة.

في حين قدم المشترك الثاني أحمد محمد المقبالي من سلطنة عمان، قصيدة اعتمد فيها «تشطير» قصيدة للشاعر الإماراتي الكبير سالم الجمري.

بعدها قام المشترك الثالث أحمد محمد الفهدي من الإمارات، بتشطير قصيدة للشاعر خليفة بن مترف الجابري، حيث نالت إعجاب الشاعر سيف السعدي. واختتم المشترك الرابع محمد بن صالح القحطاني من السعودية منافسات هذه الحلقة بتشطير قصيدة للأديب الإماراتي الراحل حمد بن خليفة أبو شهاب.