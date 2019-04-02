«إذاعة دبي» تطلق تطبيقها عبر متاجر «آبل» و«غوغل»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت إذاعة دبي عن إطلاق تطبيقها الخاص عبر متاجر آبل وغوغل، إلى جانب التردد «FM 93»، وتطبيق «آوان»، وخدمة البث الفضائي عبر «الستالايت»، وذلك في إطار حرصها على مواكبة أحدث التقنيات والتطورات في عالم التكنولوجيا والإعلام الرقمي.

ويتيح تطبيق إذاعة دبي (Dubai Radio) الرقمي الجديد من خلال نظامي (Android) و(IOS) على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، متابعة أحدث البرامج الإذاعية والأغاني، بالإضافة إلى خدمة البث الحي، وجدول البرامج اليومية، وإمكانية العودة والاستماع إلى البرامج الفائتة بجودة ودقة صوتية عالية.

تطوير وتجديد

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن إطلاق التطبيق الرقمي الجديد، يأتي في إطار الحرص على التطوير والتجديد اللذين تشهدهما مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية على صعيد الشكل والمضمون، من ناحية تقديم خدمات رقمية جديدة، والاستفادة من أحدث التقنيات في عالم الإنترنت والاتصال الرقمي الحديث.

وأشار المنصوري إلى أهمية مواكبة أحدث التقنيات في عالم الإعلام الرقمي، والمتميز بخدماته المتعددة والمتنوعة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، من ناحية توزيع المحتوى ووصوله لأكبر شريحة من الجمهور، وذلك في ظل التقارب بين وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام المتعددة بالسنوات القليلة الماضية، الأمر الذي دفع بدوره إلى زيادة الشراكة بين المؤسسات الإعلامية وشركات الاتصالات ومزودي خدمات التكنولوجيا وكبريات الشركات حول العالم، وأدى إلى حدوث تحولات في أنماط مشاهدة التلفزيون والمتابعة الإذاعية مع استحداث نماذج جديدة للمشاهدة والاستماع للمحتوى الإعلامي مقابل النموذج التقليدي القائم على بث المواد التلفزيونية والإذاعية عبر الأقمار الصناعية والترددات الإذاعية.

روح دبي

وأكد أحمد سعيد المنصوري، أن «إذاعة دبي» على الموجة «FM 93»، تعكس روح دبي المتنوعة والديناميكية، من خلال طابعها وهويتها الإماراتية المتجددة، وتوجهها العربي وبنيتها الخليجية، وتقديمها محتوى فنياً وإبداعياً، يخاطب مختلف شرائح المجتمع من خلال مجموعة من الأغاني الطربية والكلاسيكية والشبابية المعاصرة بحس شبابي متنوّع، في الوقت الذي تستحوذ الأغاني الإماراتية والخليجية على نسبة مهمة، بعد أن تم إضفاء لمسة مخملية من الأغاني العربية، بجانب حصة كبيرة للبرامج الاجتماعية والترفيهية الصباحية والمسائية، المرتكزة على الابتكار والحيوية والتجدد.