أبريل في دانة الدنيا.. فرق عالمية وفعاليات ثرية

المصدر: ■ دبي - البيان

تنطلق في دبي خلال شهر إبريل الجاري سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية التي يحييها عدد من الفنانين والمشاهير من المنطقة العربية والعالم، حيث تشهد هذه الفترة في دبي من كل عام زخماً فنياً وغنائياً واسع النطاق. وقد تضمن جدول فعاليات دبي أبرز الحفلات التي ستستضيفها المدينة.

وتعود إلى حديقة البرج، وسط مدينة دبي، مهرجان الموسيقي العربية «وصلة»، في دورته الثالثة بالتعاون مع «لايف نايشن»، ويحيي أمسياته بتاريخ 5 إبريل فرق غنائية وموسيقية عربية اكتسبت شهرة خصوصاً في أوساط الشباب، ومن بينها فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية، وفرق الروك المصرية «مسار إجباري»، و«كايروكي» وفريق «47 ساول» و«المربع» وغيرها من الفرق الموسيقية، حيث يجمع «وصلة» بين الفنانين الناشئين الذين يمثلون تنوع الأصوات والثقافات، ويُعدّ من أهم المنصات التي تهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الصاعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موسيقى أوروبية

وسيكون عشاق الفرق الموسيقية الأوروبية على موعد مع «بويزون»، الفرقة الأكثر نجاحاً في إيرلندا والمملكة المتحدة، التي ستقيم حفلها في استاد سوق دبي الحرة للتنس مساء 12 إبريل، ضمن جولتها العالمية التي تحتفي بالذكرى السنوية الــ25 لتأسيسها، وبهذه المناسبة ستقدم الفرقة مجموعة من أبرز أغاني ألبومها السابع والجديد «ثانك يو أند غود نايت».

كما يحيي كل من «آرد ماثيو» من فرقة «جست جنجر»، وفرقة الروك «ووترشيد» حفلاً موسيقياً مميزاً في دبي أوبرا مساء يوم 18 إبريل، ويقدّم موسيقى الروك من جنوب أفريقيا، وسيجتمع كلاهما لتقديم أشهر الأغاني مثل «إنديغو غيرل»، و«فاين واي»، و«ليتيرز»، بالإضافة إلى أغاني ألبوم «هاربور» الجديد.

موسيقى تصويرية

وتستضيف القرية الأيرلندية بدبي أمسية تحييها فرقة «ذا بروكليمرز» مساء الخميس 25 إبريل وهي مؤلّفة من الأخوين التوأم تشارلي وكريغ ريد، الذين سيقدّمان أجمل أغانيهما، التي شكّلت جزءاً من الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام مثل «دامب أند دامبر»، و«شريك»، و«هاو أي ميت يور ماذر».

جدول

يعتبر «جدول فعاليات دبي» الذي يتم تحديثه بصورة دورية على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي مصدراً مجانياً للتعرف على أفضل العروض والفعاليات التي تقام في دبي. ويحتوي دائماً على ما لا يقل عن 150 حدثاً، فضلاً عن تحديثه أسبوعياً بإضافة 35 فعالية جديدة، كما تتيح منصته الإلكترونية شراء التذاكر بطريقة آمنة ومضمونة.