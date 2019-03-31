القرية العالمية تتصدر متنزهات الـ«5 نجوم» في العالم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية عن تصدرها قائمة المتنزهات الترفيهية في العالم من فئة خمس نجوم، وفقا لتصنيف مجلس السلامة البريطاني، معززة بذلك مكانتها كأحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة.

وأكدت القرية في خصوص هذا الانجاز، إتمامها بنجاح إجراءات التدقيق لأفضل الممارسات المميزة للصحة والسلامة المهنية من فئة خمس نجوم، التي أجراها مجلس السلامة البريطاني، والذي بيّن التزامها بالتحسين المستمر لأنظمة إدارة الصحة والسلامة والترتيبات المرتبطة بها، إضافةً إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عملها في تشغيل العمليات تبعاً لأعلى المعايير العالمية؛ وبذا أضحت «القرية العالمية» أول منتزه ترفيهي في العالم يحقق هذا التصنيف ويرسي مستويات جديدة من المعايير العالمية لهذا القطاع.

تقييم شامل

وكانت القرية العالمية قد خضعت لتقييم شامل وكامل ودقيق لسياساتها وممارساتها المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. وشملت عملية التدقيق مراجعة الوثائق، والمقابلات مع الإدارة العليا، والموظفين والمعنيين الرئيسيين، إلى جانب متابعة عيّنات من الأنشطة التشغيلية. كما شهدت عملية التدقيق قياس الأداء مقارنة بمؤشرات أفضل ممارسات إدارة الصحة والسلامة في العالم ومراجعة تفصيلية لأكثر من ستين عنصراً من العناصر المحددة للتدقيق.

وأنجزت القرية العالمية عملية التدقيق بنجاح في شهر فبراير من هذا العام قبل أن يعلن المجلس مؤخراً حصولها على تصنيف خمس نجوم، الذي يعكس نشاط مؤسسة تعتمد أفضل الممارسات. وأظهرت نتائج التدقيق ليس فقط معايير الصحة والسلامة المميزة في المنتزه، ولكن أيضاً التزامها بالتحسين المستمر لأنظمة إدارة الصحة والسلامة والترتيبات المرتبطة بها، لتحقق القرية العالمية إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إمارة دبي في كونها سبّاقة نحو المركز الأول على مختلف الأصعدة.

قيم أساسية

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «يسعدني أن يكون عملنا وتركيزنا على الصحة والسلامة قد حقق الفخر لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أننا أول منتزه ترفيهي في العالم يحقق هذا التقدير في فئة المنتزهات الترفيهية لنكون مثالاً يحتذى به لقطاع الترفيه في جميع أنحاء العالم. إن الأولوية التي نوليها للصحة والسلامة، والتي تعد جزءاً من قيمنا الأساسية المرتبطة بـ«الرعاية»، هي حجر الزاوية في عملياتنا.

وقد جاء هذا الإعتراف ليتوج خبرات تراكمية من خلال 23 عاماً من التشغيل ونحن ملتزمون بشدة بتوفير أفضل التجارب لضيوفنا بطريقة آمنة ومريحة، بحيث يركّز فريقنا كثيراً على موضوع الصحة والسلامة العامة والمهنية في جميع المشاريع التي نعمل بها. أشكر مجلس السلامة البريطاني لدوره في هذا الإنجاز وكذلك فريق عمل القرية العالمية على جهودهم في الحفاظ على أعلى المعايير والمقاييس ونحن ملتزمون بالمضي في سعينا نحو الإمتياز وتقديم الأفضل».

أفضل الممارسات

وقال ديفيد بار، مدير الإجراءات والسياسة الفنية في المجلس البريطاني للسلامة: «إن منح تصنيف من فئة خمس نجوم نتيجة لعملية التدقيق التي نجريها لأفضل الممارسات المهنية المتعلّقة بالصحة والسلامة هو إنجاز رائع ويعكس النشاط الاستباقي لمؤسسة ملتزمة بالتحسين المستمرّ لترتيبات الصحة والسلامة الخاصة بها وإدارة المخاطر الخاصة بصحة العمال وسلامتهم ورفاهيتهم. لا شك أن القرية العالمية فخورة جداً بهذا الإنجاز».

وكخطوة تالية، ستشارك القرية العالمية أيضا في مسابقة جائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني في وقت لاحق من هذا العام. ويعد هذا الأمر إنجازاً مرموقاً آخر يمنح لعدد قليل فقط من المؤسسات في المنطقة عبر جميع القطاعات.

وتعمل القرية العالمية بشكل وثيق مع سلطات وهيئات الصحة والسلامة الإماراتية والدولية لضمان بيئة آمنة لضيوفها والعاملين فيها. وتخضع جميع الأنشطة والألعاب إلى عمليات تفتيش ومتابعة دورية صارمة من قبل هيئات التفتيش الأوروبية المستقلة المعتمدة من قبل مركز الإمارات العالمي للإعتماد EIAC. إضافة إلى ذلك، تتمتع هذه النشاطات بالموافقة من قبل قسم الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي.

وفي السياق، تستمر القرية العالمية باستقبال ضيوفها في الموسم الثالث والعشرين لتقدّم لهم تجربة تسوق فريدة وباقة من أجمل العروض الثقافية والترفيهية والمفاجآت يوميا حتى يوم الأربعاء 13 أبريل 2019.