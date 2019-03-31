فعاليات بمختلف مناطق الدولة احتفاء بشهر القراءة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان، أبوظبي - وام

واصلت الهيئات والفعاليات العامة في الدولة الاحتفاء بشهر القراءة، الذي يصادف مارس من كل عام، فقد نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إدارة الإعلام الأمني فعالية «ساعة قراءة لمبتعثي شرطة أبوظبي في جبال شيناندوا»، إلى جانب فعالية أخرى، تمثلت بساعتي قراءة بقانونية شرطة أبوظبي ومركز بني ياس. وفيما نظمت جائزة الشيخ زايد للكتاب بالتعاون مع «جامعة الإمارات» ومكتبة المجرودي فعاليتين، اختتمت دار زايد للثقافة الإسلامية «شهر القراءة» بباقة منوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية؛ فيما نظم مجلس أولياء الطلبة بدبا الحصن مبادرة قرائية بعنوان «نقرأ ونسمو».

وفي السياق، خصص مبتعثو القيادة العامة لشرطة أبوظبي ساعة للقراءة تزامناً مع شهر القراءة خلال زيارتهم جبال شيناندوا في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار نشر المعرفة والتشجيع على القراءة.

التزود بالمعرفة

وحضت شرطة أبوظبي منتسبيها على القراءة والتزود بالمعرفة ومتابعة المستجدات العلمية والبحثية والتنوع القرائي.

وكانت مديرية الشؤون القانونية في قطاع شؤون القيادة، ومديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي خصصتا ساعتي قراءة للمنتسبين بالتعاون مع اللجنة الفنية للقراءة ضمن خطتها تزامناً مع شهر القراءة الوطني.

وأوضح العقيد جمعة سالم الكعبي، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية لشؤون المراكز، أن ساعة للقراءة خصصت في مكتبة مركز شرطة بني ياس لطلاب مدرسة العزة خلال زيارتهم لمركز شرطة بني ياس، مؤكداً حرص المديرية على المشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية، ومثمناً التعاون المثمر مع مدرسة العزة في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في نشر المعرفة.

فعاليتان

تنظّم جائزة الشيخ زايد للكتاب فعاليتين متميزتين بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، ومكتبة المجرودي في أبوظبي، وذلك في إطار جهود الجائزة الرامية إلى الارتقاء بثقافة القراءة وترسيخها بين مختلف فئات المجتمع.

انطلقت الفعالية الأولى الأسبوع الماضي، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين تحت عنوان «حلقة نقاشية عن دور الجوائز العربية في دعم القراءة». شارك في الندوة كل من الدكتور والأكاديمي علي الكعبي، والأديبة والكاتبة فاطمة المزروعي. فيما تقام الفعالية الثانية بالتعاون مع مكتبة المجرودي يوم 29 مارس تحت عنوان «قراءة قصة للأطفال». وتشارك فيها الكاتبة الإماراتية حصة المهيري، بالإضافة إلى هلا البصار المترجمة باللغة الإنجليزية والمؤدية المسرحية.

باقة منوعة

اختتمت دار زايد للثقافة الإسلامية «شهر القراءة» بباقة منوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، التي استهدفت موظفي الدار وطلبتها من المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية واللغة العربية.

وقامت الدار بإطلاق مبادرة «المكتبة الذكية» بهدف بناء مكتبة الموظف الإلكتروني، التي يتم من خلالها إرسال كتب إلكترونية لموظفي الدار عبر البريد الإلكتروني أسبوعياً، تشجيعاً لهم على القراءة في مجالات مختلفة. ونفذ فرع الدار بعجمان «مبادرة الكتاب المستعمل» تشجيعاً للموظفين للمشاركة من خلال تقديم كتبهم المستعملة بهدف إثراء المكتبة، بكتب متنوعة في مجالات مختلفة.

نقرأ ونسمو

وضمن مبادرة قراء لمجلس الشارقة للتعليم، نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم وتزامناً مع شهر القراءة فعالية القراءة تحت شعار «نقرأ ونسمو».

جاء تنظيم الفعالية القرائية بعد أن سبقتها إقامة مسابقة بعنوان «القارئ الماهر»، استهدفت طلاب وطالبات من سن 8-14 سنة، قسمت لفئتين الفئة الأولى من سن 8-10 سنوات الفئة الثانية من سن 11-14 سنة.

وهدفت تلك الكوكبة من البرامج التي تتلاقى مع فعالية القراءة وتحقيق شعارها وأهدافها إلى تشجيع الأجيال على القراءة.