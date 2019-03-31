«الفنون في منارة السعديات» تحفز الموهوبين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي معرض «الفنون في منارة السعديات»، في إطار برنامج «فن أبوظبي» على مدار السنة، في الفترة ما بين 8 أبريل و8 يونيو، حيث يمثل المعرض المنصة الأمثل لعشاق الفن الساعين إلى اقتناء أعمال فنية للمرة الأولى.

يشارك في معرض «الفنون في منارة السعديات» عشر صالات فنية لطالما كانت حاضرة في معرض فن أبوظبي، وتقدم صوراً ولوحات فنية لفنانين صاعدين، بالإضافة إلى مجموعة محدودة من اللوحات المطبوعة واللوحات الفنية لفنانين مرموقين مثل: عبد القادر الريس، وحسن حجاج، وزيفاجو دنكان، وغيرهم بأسعار تتراوح بين 350 و15,000 درهم، فضلاً عن لمحات موجزة تعرّف رواد المعرض بكيفية شراء الأعمال الفنية واستكشاف عالم الفن والتفاعل معه.

في هذا السياق، قالت ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي: «بعد النجاح الذي حققته الدورتان الماضيتان من أسبوع الفنون في «معرض421»، يسرنا أن نقدم النسخة الثالثة بمفهومها الجديد والأوسع تحت عنوان «الفنون في منارة السعديات»، حيث أصبحت منارة السعديات وجهة إبداعية مهمة في أبوظبي، فضلاً عن كونها مركزاً لمعرضنا الرئيسي السنوي، والذي ينعقد في شهر نوفمبر. وفي هذا السياق، حرصنا على توجيه دعوات إلى صالات العرض لتمديد معارضها لمدة شهرين إضافيين هذا العام».

وأضافت نسيبة: يقدم «الفنون في منارة السعديات» فرصة مثالية للمهتمين بالفنون سواء كانوا ينشدون اقتناء أعمال فنية للمرة الأولى، أو التعرف أكثر على المشهد الفني النابض بالحياة في أبوظبي، والتواصل مع الفنانين والمعارض واستكشاف المواهب الصاعدة.

تشمل قائمة صالات العرض المشاركة في «الفنون في منارة السعديات» لعام 2019 كل من؛ «اتحاد مودرن آرت جاليري» و«سلوى زيدان جاليري» من أبوظبي؛ و«كوادرو فاين آرت جاليري» و«جاليري إيزابيل فان دن إيندي» و«هنر جاليري» و«ميم جاليري» و«الخط الثالث» من دبي؛ و«حافظ جاليري» من جدة، و«زاوية جاليري» من رام الله، و«جاليري لي أند بيه» من سيئول.

كما تشارك جامعة زايد باعتبارها شريك المجتمعات لـفن أبوظبي من خلال عرض بعض الأعمال الفنية للطلاب للبيع. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف «الفنون في منارة السعديات» جلسات نقاشية وعروض أداء وورش عمل طوال فترة المعرض التي ستستمر حتى 8 يونيو المقبل.

تمديد معرض

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تمديد معرض «عبد القادر الريس: 50 عاماً من الفن» والمقام في منارة السعديات، وذلك لغاية يوم الخميس 11 أبريل، نظراً للإقبال اللافت من قبل الجمهور والمهتمين بالمشهد الفني والأعمال الفنية المعروضة.

وكان معرض الفنان الإماراتي عبد القادر الريس قد افتتح أبوابه في 20 ديسمبر الماضي، ويتضمن أعمالاً فنية تعود إلى مراحل مختلفة من مسيرة الريس، بما فيها أعماله المبكرة التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وحتى يومنا هذا.

وقالت ميساء القاسمي، مديرة برامج متحف «جوجنهايم» أبوظبي، وإحدى قيمي المعرض: «يسعدنا أن نمدد هذا المعرض الاستثنائي استجابة للإقبال الكبير من جمهور متذوقي الفن، حيث يتيح ذلك المزيد من فرص استكشاف وتقدير أعمال الفنان المرموق عبد القادر الريس، والتي تتسم بالعمق والتنوع».

مواعيد

يفتح معرض «الفنون في منارة السعديات» أبوابه أمام الجمهور من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء في قاعة العرض A في منارة السعديات. كما يتزامن الأسبوع الأول مع القمة الثقافية أبوظبي 2019 التي ستُقام كذلك في منارة السعديات في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 أبريل.