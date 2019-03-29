كوميكون دبي يبحث عن المواهب

المصدر: دبي - البيان

أطلق معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون دبي»، اليوم، برنامجاً واسعاً للبحث عن المواهب الصاعدة الجديدة في المنطقة، بهدف توفير منصة للمواهب الإبداعية والفنية في منطقة الشرق الأوسط، للتألق على الصعيد العالمي. إذ تنظم شركة ميراندا ديفيدسون ستوديوز، خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مسابقة لتجارب الأداء لاستقطاب الراغبين بإظهار مواهبهم التمثيلية، وذلك يومي الجمعة 12 أبريل والسبت 13 أبريل.

وقد قدمت ميراندا ديفيدسون، الرئيس التنفيذي لشركة ميراندا ديفيدسون ستوديوز، عدة نصائح للمتقدمين للمسابقة، أهمها التصرف بثقة وبشخصية قوية، فالهدف معرفة شخصيتك الحقيقية.

فرصة مثالية

ويقدم المعرض فرصة مثالية للأجيال الصاعدة، للحصول على مجموعة من أشهر الكتب، التي ساهمت في إنتاج أضخم الأعمال الفنية من أفلام هوليوود، بما فيها سلسة أفلام «السرعة والغضب»، ومسلسل الخيال العلمي «ستار تريك»، وغيرهم الكثير من الأفلام ذات الشعبية الكبيرة.

ولجميع الراغبين بالاشتراك، شراء تذاكر لحضور فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، والتسجيل عبر الموقع الرسمي للمعرض، والبدء بدخول المسابقة، وسيحظى الفائز بعقد لمدة عام كامل مع الشركة، فضلاً عن مشاركته بالعرض الترويجي الخاص بمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة لعام 2020. تفتح المسابقة أبوابها أمام جميع الراغبين، والبالغة أعمارهم 6 سنوات وما فوق، ولا تتطلب خبرة مسبقة.