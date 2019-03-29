القرية العالمية: حفل شيرين اليوم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكدت القرية العالمية أن إقامة الحفل المقرر إقامته للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب اليوم على المسرح الرئيسي في التاسعة مساء اليوم ونفت إدارة القرية العالمية، عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، إشاعات إلغاء الحفل، أو تأجيله، في ظل أزمة شيرين مع نقابة الموسيقيين المصرية، ومنعها من الغناء داخل مصر، بسبب بعض التعليقات التي صدرت عن شيرين أثناء حفلها الذي أقيم مؤخراً في البحرين اعتبرتها إدارة النقابة غير لائقة، وتسيء لسُمعة بلادها.

ووعدت القرية العالمية زوارها بحفل فني ممتع ومميز، يستمتعون فيه بصوت وأغنيات شرين عقب إطلاق الألعاب النارية المبهرة لإسعاد الحضور.

حضور كثيف

ومن المتوقع أن يحظى الحفل هذا الأسبوع بحضور كثيف، لما تتمتع به الفنانة من شعبية كبيرة في الوطن العربي، وتتضمن تذكرة الدخول إلى القرية حضور الحفل. وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة أن المطربة المصرية شيرين ستحرص في هذا الحفل على الغناء فقط، وأنها لن تدلي بأي تصريحات أخرى أو تعليقات في حفلها على مسرح القرية العالمية تجنباً لأي مشاكل جديدة، خاصة أنها لم تنتهِ بعد من تداعيات أزمتها الأخيرة.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أصدرت بياناً تعلق فيه على غيابها أول من أمس عن التحقيقات المقررة معها بنقابة المهن الموسيقية، على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر في حفلها الذي أقيم بالبحرين منتصف مارس الجاري.

وجاء في البيان: «تعرب الفنانة شيرين عبدالوهاب عن تقديرها العميق لقبول المستشار نائب رئيس مجلس الدولة اعتذارها عن عدم الحضور بجلسة التحقيق التي كان مقرراً لها أول من أمس الأربعاء، حيث شاءت ألا تحضر إلى النقابة في غيبة النقيب الفنان هاني شاكر الذي يحيي حفلاً خارج مصر حالياً؛ لأنها تحرص كل الحرص على أن تحتمي بنقابتها في حضوره».

دليل ضعيف

وتابع البيان: «تؤكد الفنانة شيرين أنها حرصت على أن توفد محاميها ليبدي دفاعها المتمثل في بطلان قرار الإحالة لعدم صدوره من مجلس النقابة، واستناده إلى أقوال مرسلة لعابر سبيل اعتمد على تسجيل لثوانٍ معدودة من حفل غير مسجل وغير مذاع، أطلقه مصري يعمل في إذاعة تبث برامجها من تركيا وتسعى إلى المساس برموز الدولة المصرية والوقيعة بين أفراد الشعب المصري وحكامه.

حيث فوجئت بأن هذا التسجيل للبرنامج المُعادي متضمناً المقطع سالف الذكر هو دليل إدانتها الوحيد، وتؤكد الفنانة أنها لم ولن تسمح لأحد بالإساءة إلى مصر».

يُذكر أن شيرين أرسلت محاميها الدكتور حسام لطفي لحضور جلسة التحقيق التي انعقدت اليوم، وكان نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر قد أوقف الفنانة شيرين عن العمل وأحالها للتحقيق، في واقعة الإساءة لمصر في حفل أقامته شيرين منتصف شهر مارس في البحرين، وقالت شيرين في الحفل: «أنا أتكلم هنا براحتي في مصر يسجنوني».

فنون متنوعة

من ناحية أخرى يحفل جدول فعاليات القرية العالمية بباقة متنوعة من الفنون والثقافة والتسوق والترفيه التي ترضي كافة الجنسيات والأذواق والأعمار. وتقدم القرية العالمية الكثير من التشويق والإثارة التي لا تنتهي، والكثير من المفاجآت لضيوفها بدءاً من مجموعة فعاليات مذهلة في أجواء متميزة، وأجواء التسوق الفريدة الموجودة لمنتجات 78 دولة، بالإضافة إلى تقديمها خيارات متنوعة من جميع المأكولات العالمية. وتعتبر منطقة كرنفال التي تضم 100 لعبة إلكترونية وفيديو 25 لعبة مهارية و31 جولة من أبرز أماكن الزيارة، خاصة للشباب والأطفال.