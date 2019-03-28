إليسا تغني في «نخلة جميرا»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا، حفلاً غنائياً مجانياً في نخلة جميرا بدبي، ضمن " ذي بوينت"، الواجهة البحرية الجديدة النابضة بالحياة، يوم الجمعة الموافق 5 أبريل.

وسيقام الحفل في البلازا المطلّة على المياه الفيروزية للخليج العربي، وسينطلق بأداء متميز لمنسق أغانٍ، ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً، يليه حفل إليسا في ال 8 مساءً، إذ تقدم باقة من أجمل أغاني ألبومها الأخير «إلى كل اللي بيحبوني»، مثل :"مكتوبة ليك" و"نفسي أقولو".

ويذكر أنه تعد إليسا أول مغنية لبنانية تحصل على جائزة الموسيقى العالمية المرموقة، بصفتها الفنانة الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط، حيث باعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبومها حول العالم.