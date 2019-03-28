المغربية كوثر خارج منافسات «فاشن ستار»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

غادرت المشتركة المغربية كوثر وزاد، برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، والذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة الخامسة من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية، يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة.

وطلبت ريم عكرا في بداية الحلقة من مشتركي الموسم الرابع، تقديم تصميمين وملابس مستوحاة من العباءة العربية للعرض على السجادة الحمراء وبطريقة معاصرة وعالمية مع الأكسسوار الخاص بها، قبل أن يحين الوقت مع عرض تصاميم المجموعة الأولى من المتنافسين التي ضمت كلاً من ابتسام سلمان من البحرين، وكوثر وزاد من المغرب، وإلياس والي من الجزائر، حيث نالت المشتركة البحرينية (3 نجمات ذهبية) ضمنت معها الانتقال إلى الحلقة المقبلة، فيما نالت تصاميم المشترك الجزائري (4 نجمات ذهبية)، ونالت المشتركة المغربية (1 نجمة ذهبية) ما اضطرها للوقوف في دائرة الخطر.

المجموعة الثانية

ومع دخول المجموعة الثانية، قدم محمد خباجي «موجا» من مصر، وإيمان رمَّال من لبنان، تصاميمهما المستوحاة من العباءة العربية، قبل أن تعلن ليلى بن خليفة نتائج منافسات هذه المجموعة، حيث نال المشترك المصري (1 نجمة ذهبية)، ونالت المشتركة اللبنانية (3 نجمات حمراء)، اضطرتهما للوقوف معاً في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة.

ومع المجموعة الأخيرة، قدم كل من أحمد البلوشي من سلطنة عمان، وحسن بن عياش من تونس، ورناد حفـــني من السعودية، تصاميمهم لهذه الحلقة، حيث نالت المشتركة السعودية (3 نجمات ذهبية)، كذلك نال المشترك التونسي (3 نجمات ذهبية) ضمنا معها التأهل إلى الحلقة المقبلة، فيما نال المشــترك العماني (1نجمة ذهبية).

وبعد فاصل قصير واجتماع لجنة التحكيم لتقرير مصير المشتركين في دائرة الخطر، دعت ليلى بن خليفة كلاً من: كوثر وزاد من المغرب، و«موجا» من مصر، وإيمان رمَّال من لبنان، وأحمد البلوشي مـــن سلطنة عمان، للوقوف أمام لجنة التحكيم، حيث أنقذ نديم شماس المشترك المصري «مــوجا»، وأنقذت ريم السعيدي المشترك العماني أحمد البلوشي، فيما قررت ريم عكرا استبعاد المشتركة كوثر وزاد من المغرب.