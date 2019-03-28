«كوميكون دبي» يستضيف بطل فيلم «شازام»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون دبي»، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، عن مشاركة بطل فيلم «شازام»، في الدورة الثامنة من المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل المقبل، وبهذا يكشف المعرض النقاب عن الاسم الأخير من قائمة النجوم والمشاهير العالميين، البالغ عددهم 24 شخصية، والقادمين من عالم الكوميديا والأفلام والألعاب العالمية المشهورة. وسيكون عشاق الممثل الأمريكي زاكري ليفي، أحد أهم شخصيات عالم القصص المصورة، وهي شخصية «شازام»، على موعد معه لأخذ التواقيع التذكارية، ووضعها على أحد البضائع الرائعة المتاحة بالمعرض.

أدوار

اشتهر زاكري ليفي بأدواره الكوميدية، وأبرزها دور تشارلز بارتوسكي في المسلسل الكوميدي التلفزيوني الشهير «تشاك»، وسبق له أن حقق لقب «وارنر بروس»، ليكون أول المشاركين في بطولة فيلم الأكشن والخيال العلمي الكوميدي «شازام». وتدور أحداث الفيلم حول الطفل بيلي باتسون البالغ من العمر 14 سنة، الذي يتحول بطريقة مضحكة إلى بطل خارق، اعتماداً على كلمة سحرية واحدة هي «شازام». ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أبريل المقبل في دور العرض العالمية.

كما برع زاكري في عالم التعليق الصوتي منذ عام 2010، وبرز ذلك من خلال مشاركته بأفلام الرسوم المتحركة، حيث شارك في بطولة فيلم Flynn Rider.

وسيقدم كوميكون دبي، وعلى مدار ثلاثة أيام، مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة وجلسات الحوار التفاعلية مع البطل الخارق زاكري، للتعرف إلى شخصيته، وطرح الأسئلة، ومعرفة آخر أعماله ومشاريعه القادمة.