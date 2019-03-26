«كوميكون دبي» يجمع روائع الإبداع الفني

المصدر: دبي- البيان

تنطلق في دبي الدورة الثامنة لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون دبي»، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل المقبل، حيث تنتظر محبي القصص المصورة فرصة الاطلاع على أروع الإبداعات الفنية من مختلف أنحاء العالم.

ويجمع هذا الحدث العالمي أروع الفنون الترفيهية الإقليمية والدولية والثقافة الشعبية، ويستضيف مجموعة من أكبر العلامات التجارية والمشاهير في العالم في مجال الأفلام والتلفزيون والخيال العلمي والأنيمي والمانغا والقصص المصورة والمقتنيات المميزة.

فعاليات

سيشهد المعرض العديد من الفعاليات المميزة واللقاءات مع المشاهير العالميين مثل إيوان ريون، الذي اشتهر بتمثيله لشخصية رامزي بولتون الشريرة في مسلسل «صراع العروش»، وويليام سيمبسون مصمم الفكرة الأصلية للمسلسل، إضافة إلى مايك كولتر (Luke Cage)، وروس ماركاند (The Walking Dead)، وكاتي كاسيدي (Arrow).

ويعتبر معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الوجهة الأمثل لمحبي الأفلام والتلفزيون والقصص المصورة في المنطقة، ويستقبل شريحة متنوعة وواسعة من الجمهور من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.

عروض

ومن المتوقع أن تشهد دورة هذا العام عرضاً حصرياً لأفلام هيل بوي (Hellboy) القصيرة من إنتاج استوديو الفيلم العربي (Arab Film Studio). وستعرض «كرانشي رول» (Crunchyroll) أيضاً فيلم (Peace Maker Kurogane) للمرة الأولى أمام الحضور.

فيما تعرض شركة (Klab) اليابانية خلال المعرض الإصدارات العربية لكل من كابتن تسوابسا (Captain Tsubasa) وتسومي (Tsume) مع مجموعة حصرية ومحدودة من التماثيل الصغيرة.

كما ستنظم شركة ميراندا ديفيدسون ستوديوز مسابقة لتجارب الأداء للعثور على المواهب الصاعدة الجديدة في المنطقة والراغبين بإظهار مواهبهم التمثيلية.

منصة

وبهذا السياق قال مايكل لامبرشت مدير معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة: «يحرص المعرض على توفير الأفضل للجمهور والحضور، ونحن فخورون للغاية بتوفير منصة للمواهب الإبداعية والفنية في منطقة الشرق الأوسط للتألق على الصعيد العالمي.

ونوفر لزوارنا فرصة التعرف عن قرب على أحدث الصيحات الفنية في أجواء موسيقية وترفيهية رائعة. كما نقدم الدعم لجميع المواهب في المنطقة من خلال قسم (Artist Alley) الذي يضم نحو 250 فناناً.

وأضاف: «يستقطب المعرض المزيد من الزوار من جميع أنحاء المنطقة إلى دبي للاستمتاع بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الإمارة التي توفر خيارات عديدة من الفنادق والرحلات الجوية والوجهات الترفيهية».

وتتضمن أنشطة المعرض هذا العام أيضاً العديد من ورش العمل حول الشخصيات الشهيرة في القصص المصورة، والصحافة في عالم ألعاب الفيديو، وفن رسم الكاريكاتير، وتطوير مهارات كتابة القصص المصورة وغيرها من المواضيع المتنوعة.