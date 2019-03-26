مكتبة فاطمة بنت مبارك تناقش «قصتي»

المصدر: أبوظبي - وام

تواصلت الفعاليات القرائية التي تقيمها المؤسسات والهيئات في الدولة مواكبة لشهر القراءة في الإمارات والذي تم تحديده في مارس من كل عام، حيث نظمت مكتبة فاطمة بنت مبارك الثقافية أمس، بمقر الاتحاد النسائي العام ملتقى لمناقشة كتاب «قصتي.. 50 قصة في خمسين عاماً» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ورحبت إدارة الاتحاد بالحضور وبانضمام نخبة من القراء المتميزين لمناقشة كتاب «قصتي» الذي يحوي فصولاً وصفحات من حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متوقفاً عند محطات مفصلية في تاريخ الدولة الذي كان شاهداً وطرفاً فاعلاً في قيام اتحاد الإمارات.

والذي يكشف فيه سموه جانباً من كواليس تلك الحقبة التي شهدت ولادة الدولة الفتية على يد المؤسسين الحكيمين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وفصولاً مضيئة من حياة سموه في الطفولة والصبا.

أمسية

في السياق، تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في السابعة من مساء يوم غد، أمسية أدبية بعنوان «قراءات قصصية شابة»، بمناسبة شهر القراءة (مارس 2019)، والذي يحتفى خلاله بالقراءة في الإمارات، وذلك لتعزيز الثقافة، وتحويل القراءة إلى عادة يومية لدى كل فئات المجتمع.

يشارك في الأمسية مجموعة من الأصوات الأدبية الشابة في القصة القصيرة، من الذين تدربوا بورشة القصة القصيرة في برنامج دبي الدولي للكتابة، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عام 2013، حيث تشهد الأمسية قراءات لنماذج من: «الوجه» لفاطمة العامري، «بيريه عسكرية» لأمل الكعبي، «النداء الأخير» لربى يونس، «سن الفيل» لأحمد عبد العاطي نور، «أبيض غامق» لأحمد بن محمد، و«صورة عائلية» لمريم سعيد.

جلسة حوارية

من جهتها، نظمت اللجنة الفنية للقراءة بشرطة أبوظبي جلسة حوارية حول كتاب عن المخدرات والمجتمع عقدت بمجمع الرويس السكني «الرويس مول» بالظفرة.

وحضر الجلسة مبارك عبيد المنصوري نائب رئيس مجمع الرويس السكني، والمقدم الدكتور منصور المنصوري من مديرية شرطة الظفرة. وتحدث في الورشة الرائد محمد جمعة اليماحي عضو اللجنة الفنية للقراءة من مديرية الشؤون القانونية، والنقيب صالح الحمادي من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي.

والملازم أول سعيد هادي الكتبي من مراكز الدعم الاجتماعي والملازم يوسف الحمادي عضو اللجنة الفنية للقراءة ومن مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة. وركزت محاور النقاش على أهمية توعية الشباب بمخاطر المخدرات ودور الأسرة والمجتمع في الوقاية وحماية الأبناء من هذه الآفة.