«دبي أكواريوم» السادس عالمياً في اختيارات المسافرين

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

فاز دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، التابع لشركة إعمار للترفيه، بالمرتبة السادسة عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جوائز «تريب أدفايزر» لاختيارات المسافرين 2018، ما مكنه من ترسيخ مكانته وجهة ترفيهية عائلية مفضلة في دبي.

ويمتاز «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» بموقعه في دبي مول، ويعتبر واحداً من أكبر أحواض الأكواريوم المعلقة في العالم، ويشكل موطناً لآلاف الكائنات البحرية من 140 فصيلة. ويخترق الحوض ممر الأكريليك بزاوية 270 درجة، مقدماً لزواره فرصة مشاهدة مجموعة كبيرة من الحيوانات المائية في العالم عن كثب، بما في ذلك أسماك القرش والراي.

وتقع «حديقة الحيوانات المائية» فوق الحوض الرئيسي، وتأخذ الزوار في رحلة ممتعة للتعرف على مختلف البيئات المائية في العالم من خلال 3 مناطق مختلفة، هي: «الغابات المطيرة»؛ و«الشريط الساحلي»، و«كائنات الإمارات الليلية».