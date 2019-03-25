«مترو دبي للموسيقى».. 7 أيام من الإبداع والعزف الحي

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

باقة منوعة من الأساليب الموسيقية الفريدة وغير التقليدية، قدمها أكثر من 25 موسيقياً من الإمارات والمنطقة العربية والعالم، خلال مشاركتهم في مهرجان مترو دبي للموسيقي، الذي أسدل، أول من أمس، الستار على دورته الأولى، التي نظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على مدار أسبوع كامل.

وشارك الفنانون بمجموعة عروض الموسيقية مُستلهَمة من ثقافات العالم المختلفة في محطات برج خليفة/‏‏دبي مول، ومول الإمارات، ومركز دبي للسلع المتعددة، والاتحاد، وبرجمان، خلال فترتين صباحية ومسائية، إذ رُوعي أن تتركز العروض على أوقات الذروة، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الجمهور للاستمتاع بالمهرجان.

وقالت شيماء السويدي، مدير المشاريع الإبداعية في «براند دبي»: «نجحت الدورة الأولى من المهرجان في جذب الآلاف من مستخدمي مترو دبي، والجمهور الذي حرص على زيارة المهرجان من غير مستخدمي المترو، وساهمت العروض التي قدمتها مجموعة المواهب المحلية والعالمية في إضفاء أجواء احتفالية تعرف الجمهور من خلالها على اتجاهات موسيقية مختلفة مستوحاة من ثقافات العالم وتعكس حالة التنوع والثراء الثقافي التي تعيشها الإمارة». وتوجهت السويدي بالشكر إلى فرق العمل في هيئة الطرق والمواصلات، مشيدة بروح التعاون التي سادت كافة مراحل المشروع ما كان له أثر في نجاح الدورة الأولى للمهرجان، معربة عن تطلع «براند دبي» إلى مزيد من فرص التعاون بين الجانبين، كما توجهت بالشكر إلى جميع الفنانين المشاركين الذين رسموا بإبداعاتهم لوحة موسيقية بديعة أضافت الألق للمشهد الإبداعي في دبي.

تفاعل

من جانبها، أعربت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن اعتزازها بالتعاون مع براند دبي في تقديم المهرجان، وأثنت على التفاعل الكبير من مستخدمي المترو مع فعاليات المهرجان التي شكّلت منصة مهمة لاستعراض إمكانات نخبة من المواهب العربية والعالمية بما يعبر عن مكانة دبي، كمدينة عالمية تحتفي بالإبداع وتشجّع المبدعين من كافة أنحاء العالم وتدعمهم عبر توفير المنصات الكفيلة بإحداث هذه الحالة التفاعلية الطيبة بين الفنانين والجمهور. وأضافت: «تصميم محطات المترو المستقبلي مثلت المكان الأمثل لاستضافة فعاليات المهرجان كونها تتماشى مع طبيعة الحدث الإبداعي».

وقدم المهرجان خلال دورته الأولى، تشكيلة من الأساليب الموسيقية، وقام الفنانون خلاله بالعزف على آلات موسيقية من ابتكارهم. وضم المهرجان في قائمته كلاً من الفنانة الإماراتية خديجة سليم، واللبنانية تاليا لحود، والمصري مدحت ممدوح، والسعودي طاهر البحراني، والأردنيان عمر حمدان وخلدون الباز، والسوري رامي كنجو، واللبناني حبيب خليل، بجانب فرقة «بسيطة» السورية، فيما قدّمت المواهب العربية المشاركة مقطوعات موسيقية على آلات موسيقية مثل «الميلوديكا» و«البزق».

واستضاف المهرجان أيضاً الإيطالي وعازف الهارمونيكا موزس كونكاس، الفائز بالمركز الأول في برنامج المواهب المعروف «إيطالي غوت تالنت» عام 2016، والفنان ماسيمو تورتيلا المعروف باسم «بوركا بيتزا»، والبلغاري بورسلاف فلاتشيف، والإندونسيي ريزال عبد الهادي، فيما أدى الإندونيسي «ريزال عبد الهادي» بعض المقطوعات الموسيقية الفلكورية على آلته الموسيقية التي ابتكرها وأطلق عليها اسم «راسندريا» وهي مزيج من الغيتار والإيقاع وآلة «ديدجيريدو»؛ إحدى آلات النفخ التراثية يعود أصلها إلى أستراليا.

بيت بوكس

وتضمنت فعاليات المهرجان باقة عروض لاقت استحسان الجمهور، حيث أدى المصري مدحت ممدوح، عدة مقطوعات مزج خلالها بين موسيقى آلة الـ«ريكوردر فلوت» وإيقاعات أسلوب «بيت بوكس» مقدماً بذلك أسلوباً موسيقياً متفرّداً، فيما قدّم الإيطالي «بوركا بيتزا» عزفاً على أدوات غير موسيقية مثل مضرب التنس الذي حولّه إلى غيتار وسكاكين المطبخ وآلة الطباعة وجهاز الهاتف الأرضي، وهو ما انسحب على «آدم كادابرا» الذي يجيد العزف على الغيتار عبر وضعية غير تقليدية بتثبيته بصورة أفقية على قدميه. واستأثرت آلة «البانسري» باهتمام الجمهور، والذي تابع العازف الهندي سليمان، الفائز في برنامج المواهب التلفزيوني الشهير «إنديا غوت تالنت» وهو في سن الحادية عشرة، حيث اجتذبت العروض التي قدمها عدداً كبيراً من رواد مترو دبي.

مشاريع مشتركة

يعد مهرجان مترو دبي للموسيقى أحدث حلقات التعاون بين «براند دبي»، وهيئة الطرق والمواصلات، ضمن الشراكة الاستراتيجية التي كللها الطرفان بتوقيع مذكرة تفاهم خلال العام الماضي، أعقبها تنفيذ مجموعة مشاريع مشتركة تؤكد على عناية دبي بعنصر الإبداع ودعم المبدعين. وتضمنت المشاريع المشتركة تنفيذ مجموعة جداريات ضخمة على جسر مترو دبي في المنطقة الممتدة بين محطتي «أبراج الإمارات» و«مركز دبي المالي العالمي» والتي جاءت ضمن المرحلة الثالثة من مشروع «متحف دبي الفني».