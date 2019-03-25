يوم فني عائلي لـ«إسعاف دبي» في «الجليلة لثقافة الطفل»

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

نظم مركز الجليلة لثقافة الطفل بدبي أخيراً، ورشتي عمل فني، لعدد من موظفي مجلس إسعاف دبي للشباب، حيث جاءت الورش ضمن فعاليات المركز في عام التسامح، واحتفالاً بيوم الأم، وخلال الورش تعلم المشاركون، طرق استخدام الألوان المائية، وكيفية ابتكار بطاقات خاصة لتهنئة الأمهات بيومهنّ، فيما تعرفوا في قسم الخزف على أنواع الطين، وكيفية بناء العجينة، وتصنيع الأشكال المختلفة وتقطيعها ثم إدخالها الفرن.

وتميزت الورش بالروح العائلية والتفاعلية، والتي أبداها موظفو مجلس إسعاف دبي للشباب، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الورش التي كشفت عن إبداعاتهم ومهاراتهم الفنية، متوجهين بالشكر إلى مركز الجليلة لثقافة الطفل، لتنظيمه مثل هذه الورش، التي تشمل أيضاً تعليم التصوير، والمسرح، والموسيقى والطباعة الحريرية.