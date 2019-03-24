«وسائل التواصل» الأسرع لمعرفة الفعاليات الفنية

المصدر: Ⅶ دبي - وفاء السويدي

تختلف طرق المتلقين لمعرفة آخر أعمال الفنانين، وفعالياتهم المختلفة، استناداً لاختلاف وسائل الدعاية التي تنتهجها المؤسسات والأفراد للترويج للمعارض والفعاليات الثقافية، إعلانات الصحف والدعاية التلفزيونية كانتا من أهم الوسائل المعتمدة في الترويج للفعل الثقافي والفني، لكن الأمر اختلف الآن، وأصبح للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أهمية كبرى في هذا الشأن، وقد جاءت نتائج استطلاع «البيان» الأسبوعي لتؤكد هذا التفوق التقني، حيث وصلت نسبة الذين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الفعاليات الثقافية والفنية على موقع البيان الإلكتروني إلى 61%، مقابل 39% للذين يعتمدون على الصحف والتلفزيون، أما على فيسبوك فوصلت إلى 92% مقابل 8%، وعلى تويتر 97% مقابل 3%.

أسبقية

وفي السياق، قالت الفنانة التشكيلية منى العلي: إن شبكات التواصل الآن أصبحت مهمة في الترويج للأعمال، مع أنها أحياناً تصبح مستهلكة حين تعرض كل تفصيلة وكل عمل بشكل دقيق في المعرض يجعل الجمهور يستغني عن الحضور شخصياً والإحساس بالعمل، وبالتالي يمكننا أن نجزم بأسبقيتها في الترويج للفعاليات، وبالنسبة لي فأنا أعتمد عليها كلياً في معرفة مواعيد وأمكنة الندوات والمعارض.

أما الفنانة التشكيلية، عفراء الظاهري، فأوضحت أن شبكات التواصل أصبح لها شأن كبير في شتى مناحي حياتنا، وبالتالي أخذت السبق من كل المنصات الإعلامية والإعلانية الأخرى، صحيح أننا نتابع البرامج الثقافية والأخبار الصحافية، لكن الرسائل النصية والمصورة التي تعتمدها معظم المؤسسات في الترويج لفعالياتها، أصبحت أسرع من أي وسيلة أخرى.