200 ألف درهم جوائز لزوار القرية العالمية

المصدر: Ⅶ دبي- شيرين فاروق

أعلنت القرية العالمية الوجهة الترفيهية والعائلية الرائدة في المنطقة، تقديمها جوائز للمحظوظين من زوارها بقيمة 200 ألف درهم، اعتباراً من اليوم وحتى 13 أبريل، موزعة على 4 أسابيع بواقع 50 ألف درهم كل أسبوع، وسيجري السحب إلكترونياً كل سبت، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وأكدت القرية العالمية أن جميع الزوار يمكنهم المشاركة في السحب عبر شراء تذكرة دخول بقيمة 15 درهماً، أو بطاقة كرنفال بقيمة 100 درهم، وتسجيلها من خلال أجهزة الآيباد الموزعة في القرية العالمية والبالغ عددها 20 جهازاً، عبر مسح الباركود الموجود على التذكرة أو من خلال الموقع الإلكتروني للقرية العالمية بإدخال رقم التذكرة.

جوائز قيمة

وأفادت القرية العالمية بأنها تهدي زوارها الجوائز القيمة في آخر شهر من موسمها 23، وأنها ستعلن عن الفائزين كل يوم سبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقرية العالمية، وأن هذه الخطوة ستسعد الزوار المحظوظين بحصولهم على 50 ألف درهم دون شراء أي بطاقات سحب أو تكبد أي مبالغ مالية أخرى، وأن تذكرة الدخول تمنح ضيوفها المتعة وفرصة للربح.