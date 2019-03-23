«ظلال» الفلامنكو تمزج التقليدي والمعاصر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

رحّب مهرجان أبوظبي مساء أول من أمس بنجمة الفلامنكو سارا باراس، والتي قدمت لجمهور المهرجان أمسية فلامنكو دراماتيكية استثنائية مفعمة بالحيوية والمعاني، بعنوان «الظلال» (سومبراس) وهو العرض الأول في العالم العربي، مصمم بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس فرقة سارا باراس لباليه الفلامنكو.

ويتمحور العرض حول «لا فاروكا»، وهي رقصة رافقت هذه الفنانة الموهوبة من مدينة كاديز الإسبانية طوال مسيرتها الفنية التي تمتد لـ20 عاماً، والتي حققت معها نجاحات لا تُحصى وواصلت التطور في ظلها حتى أصبحت ما هي عليه اليوم.

براعة الرقص

ونجحت سارا باراس من خلال عرض «الظلال» في أن تجمع بين براعتها في الرقص مع حركات دراماتيكية ذات طابع تقليدي ومعاصر معاً بمشاركة الفنان الضيف، الراقص خوسيه سيرانو. وتتغذى الموسيقى من خلال إيقاعات الفلامنكو والإيقاعات من الثقافات الأخرى، والتي تم دمجها كنتيجة للتطور الفني نفسه الذي أنشأه كيكو بالديرميرو، المدير الموسيقي للفرقة، وعازف الكمان الشهير آرا ماليكيان.

وتعد سارا باراس إحدى أشهر مبدعي الفنون المسرحية في العالم في وقتنا الراهن، وهي راقصة فلامنكو، ومديرة فنية ومصممة رقصات استثنائية. وكانت قد أسست شركتها الخاصة للرقص «سارا باراس لباليه الفلامنكو» قبل 20 عاماً. وحتى يومنا هذا، يوجد في حصيلة سارا باراس 13 عرضاً من ابتكارها وتصميمها. وقدمت ما يزيد على 4 آلاف عرض استثنائي على خشبات مسارح عالمية مرموقة، ويختتم مهرجان أبوظبي فعاليات برنامجه الرئيسي على مدار يومي 29 و30 مارس بحفل لفرقة باليه دار أوبرا باريس بعنوان «جولز» لجورج بالانشين.