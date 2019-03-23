أحلام تشدو في السعودية وتستقبل جمهورها بـ«الشوكولاته»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تخلف الفنانة الإماراتية أحلام، وعدها الذي أطلقته قبل أيام، بأن تقدم «ليلتين تاريخيتين» خلال حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، الذي أقامته على مدار ليلتين، أقيمتا على خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض.

وبقدر التزام أحلام بوعدها، كان الجمهور السعودي كذلك، الذي لبى دعوة «فنانة العرب»، التي فاجأت الحضور بهدايا خاصة تمثلت بقطع «الشوكولاته» والأعلام، فيما غنت فيه للحب والعشق والوطن، ومن قديمها وجديدها، ورسمت فيه لوحات استعراضية أخاذة، ليردد جمهورها «أنت الملكة يا أحلام».

فصل جديد

تفاعل كبير شهده الحفل، الذي جسد فيه الجمهور شعار «كامل العدد»، لتأتي الافتتاحية على إيقاع أغنية «تدري ليش أزعل عليك»، تلك التي تعد واحدة من كلاسيكيات أحلام، التي لقيت رواجاً كبيراً في المنطقة العربية، ليبدو الحفل الذي قاده المايسترو أمير عبد المجيد، فصلاً جديداً في قصة نجاح أحلام، التي وصفت نفسها بـ«العروس» في الرياض.

حيث قالت مخاطبة الجمهور في الافتتاح: «هناك قصة عشق بيني وبين السعودية، واليوم مثل ما زوجت بنات السعودية، شكراً لكم لأنكم استقبلتموني «عروس في الرياض»، فهذا الدعم كان منذ بدايتي، ومني ومن «دار زايد» بلادي الإمارات أعظم تحية لأعظم شعب».

على الهواء

أحلام قابلت استقبال الجمهور السعودي لها، بقطع من الشوكولاته التي مثلت مفاجأة للجميع، لتقابلهم وسط عاصفة من التصفيق، فيما زينت قصة «عشقها» مع الجمهور السعودي، بقائمة طويلة من الأغنيات التي شدت بها بناءً على طلب جمهورها السعودي خلال الحفل، الذي نقلت أجزاء منه «مباشرة» على «هواء مواقع التواصل الاجتماعي»، بعد أن ذيلت كافة تغريداتها بعبارة «لا يصح إلا الصحيح».

هاشتاغ خاص

قطع الشوكولاته التي وضعت على مقاعد الجمهور، لم تكن مفاجأة أحلام الوحيدة لجمهورها، وإنما منحتهم فرصة متابعة مشاهد كليب أغنيتها «أبرحل» الذي يرى النور للمرة الأولى خلال حفلها في السعودية، وهو ما قوبل بثناء الجمهور السعودي الذي وجهت له أحلام، وعبر حسابها على موقع «تويتر»، الشكر والتقدير، في تغريدة قالت فيها: «شكراً جمهوري على هذه المحبة».

هاشتاغ خاص يحمل اسم «أحلام في الرياض»، دشنه متابعو «فنانة العرب» على مواقع التواصل الاجتماعي، ليبدو كبادرة تقدير لأحلام، التي تفاعلت معه أيضاً، عبر تواصلها مع جمهورها، لمعرفة ردود أفعالهم حول الحفل، وأغنياتها، لتأتيها «شهادة النجاح» موقعة باسم الجمهور الذي أحب صوتها، وقام بتحميل صورها وكليباتها وبعضاً من أغنياتها على الموقع.