«تحية إلى الإمارات».. لوحة مصرية تمجّد بلد التسامح والعطاء

المصدر: دبي - البيان

قدم فاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق لوحة فنية بعنوان «تحية إلى الإمارات»، كهدية إلى دولة الإمارات، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض «آرت دبي» الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والمنضوي تحت مظلة موسم دبي الفني الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي الشريك الاستراتيجي لمعرض آرت دبي. وجاءت هذه الهدية، كما أكد حسني، تقديراً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين الإمارات ومصر، وبمثابة شكر لدار زايد، واحة التسامح والتعايش، لأدوارها في رعاية ودعم الفنون والحوار بين الثقافات.

وتجسد اللوحة ألوان علم دولة الإمارات، وفق مشهديات دلالات ثرية ومعبرة في لمسات جمالية إبداعية جاذبة تحكي أهمية مكانة الإمارات العالمية.

علاقة وثيقة

وقال معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس مجلس إدارة «دبي للثقافة»: «نشكر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني على لوحة«تحية إلى الإمارات»، لما فيها من تجسيد لأواصر المحبة والترابط بين البلدين الشقيقين، فالعلاقة بين الإمارات ومصر علاقة وثيقة تمتد لأكثر من 40 عامًا.

وتحظى بالحب والتقدير والاحترام بفضل الغرس الطيب والمثمر الذي زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسقاه قادة الإمارات بالتواصل عبر تلك السنوات الثرية الممتدة بالتعاون بين البلدين في جميع المجالات...».

ومن جهته، توجه فاروق حسني بالشكر والتقدير لحكومة الإمارات، على جهودها الهادفة إلى دعم الثقافة والفنانين، ودورها الفعال عالمياً، سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، مشيراً إلى أن «تحية إلى الإمارات» تصوير رمزي لهذا البلد المعطاء ورسالة لدعم التسامح بين الشعوب.