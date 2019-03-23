«الموجة الجديدة» .. أزياء باريسية تتألق بإيقاع أناقة الستينيات

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

نسجت دار Weill في تصاميمها التي عرضت في فندق ريتز، القصر الباريسي الشهير، لهذا الموسم، الخيال الراقص على مقطوعات مـوسيقية تجـاوزت المألوف إلى عالم خاص، يضجّ فرحاً يبلغ حدّ النشوة، وحزناً يبلغ حدّ المأسوية.

وحنيناً إلى شيء ضائع. في استلهام من نبض فرقة «نوفيل فاغ»، التي أسّسها الفرنسيان مارك كولان وأوليفييه ليبو، التي متصدر أي ألبوم خاص بها، ولكنها استطاعت خلال ثلاث سنوات أن تصدر 4 اسطوانات، استعادت فيها كلاسيكيات «الموجة الجديدة» NEW WAVE، التي انتشرت في الثمانينيات في موسيقى البوب البريطانية، بأسلوب شبابي متميّز.

وهكذا جاءت المجموعة المكونة من 30 تصميماً يحاكي «الموجة الجديدة» في تصورها الرومانسي لأزياء تستحضر نزهة باريسية عاشقة للسينما الفرنسية في الستينيات وأيقوناتها كاثرين دينوف وجين سيبيرغ، حيث التوازن الصحيح بين الأناقة اللامبالية والرقي، كما هو الحال في بصمة الدار التي تأسست في عام 1892، وقد ابتكرت هويتها في تشكيل النمط المعاصر في خمسينيات القرن العشرين.

قامت الدار بتجسيد الذوق الفرنسي عبر قطع تمتاز بسهولة مزجها ومطابقتها مع الحرص، والتأكيد من عدم ارتكاب حتى أصغر الأخطاء في الذوق الرفيع، أما جوهر هذه المجموعة فهو مفهوم أكيد عن الأناقة الباريسية، يتضمن جرعة خفيفة من الرقي والعفوية.

خلال النهار، تتّجه المكوّنات نحو زخارف غير متوقعة، مثلاً عندما يترافق رداء (cape) بمربعات كبيرة مع بنطلون بمربّعات أمير ويلز (Prince of Wales) أو عندما يعتمد حرير مع طبعات تصاميم لأعمال من القصب مستوحاة من كراسي مقهى باريسي.

وتظهر لمسات من الدينيم في كل مكان: على معطف واقٍ من المطر (trench coat) مع أزرار متنوعة تحمل علامة العربة الخاصة بدار Weill، على جاكيت قصيرة مع ياقة على شكل ربطة فراشة (bow)، أو على تنورة مع أهداب في طيّات (flounced) وجاكيت Perfecto أُعيد ابتكارها. وعند عملها على شكل ضفائر (أحد التفاصيل المميزة لأناقة Weill)، تصبح في صورة بالية.

ومن وحي فصل الشتاء، أعيد النظر في الجاكيتات والمعاطف وتمتعت بمكانة بارزة في حين يمكن لمعطف ذكي باللون البني الفاتح (camel) أن يغيّر طابعه وفقاً للطريقة التي يتم فيها ربط الحزام.

وتتراجع عبر المجموعة تدريجياً ظلال الألوان الشتائية النموذجية من الرمادي البني والأسود مع تقديم درجات أكثر حيوية، وكأنها تعلن عن قدوم فصل الربيع.

«طماطم» غرافيكية مدهشة وحيوية

تسترجع مجموعة دار «كينزو» العناصر المحفوظة في الأرشيف، وتعيد العمل عليها كابتكارات رئيسية للصيف من خلال مجموعتها KENZO - La Collection Memento No.4، التي تسلط الضوء على بعض الأكثر تنوّعاً ونبضاً بالحياة من الطبعات والرسمات الغرافيكية للدار، وتحتفل في الوقت نفسه بحب كينزو تاكادا للمأكولات والترفيه.

من جهة أخرى، تتعاون العلامة التجارية للمرة الثانية مع المصمم غاري كارد، المقيم في لندن ليشرف بالكامل على المتجر الرئيسي، الذي أعيد تصميمه حديثاً وليبتكر إعدادات فريدة مستوحاة من المجموعة.

من خلال هذه المجموعة، أطلق مديرا الإبداع الفني كارول ليم وهومبرتو ليون تحيّة تقدير إلى مؤسس العلامة التجارية كينزو تاكادا عبر اختيار واحدة من أكثر طبعات العلامة التجارية غرابة، رسمات الطماطم الغرافيكية المبالغ بها، وجعلها بارزة في كل تصميم.

عكس هذا الحدث أهمية الرسمات الغرافيكية للطماطم، وفي الوقت الذي اختلط فيه الضيوف مع بعضهم البعض واستكشفوا المتجر والمجموعة، أتيحت لهم فرصة المشاركة في محطة للاهتمام بزراعة الطماطم، فيما كانوا يتذوّقون ابتكارات من قائمة طعام مستوحاة من الطماطم أبدعها الشيف مايكل فيسلر.

يتميّز أسلوب هذا المصمم البريطاني بطابع إيجابي مرح، كما يشتهر بشركاته السابقة التي تتضمن إعدادات لواجهات متاجر من علامات تجارية لأزياء فاخرة.

بالإضافة إلى أزياء وأغطية رأس ابتكرها خصيصاً لعدد من المشاهير، وإلى معارضه الاستثنائية الخاصة؛ إذ عهدت العلامة التجارية، لأول مرة، إلى غاري تجسيد بعض من مشاهد الأدغال للفنان هنري روسو، على شكل أعمال فنيّة ثلاثية الأبعاد يمكن ارتداؤها، تم تقديمها في عرض المجموعة حاز من خلالها إشادة كبيرة من نقّاد الأزياء العالميين.

حقائب موشّاة بألوان تنبض إشراقاً

تمثّل الأشكال عالية الحيوية لسحر السبعينيات مع روح كاليفورنيا، والإحساس الجريء للأناقة الباريسية، جوهر إلهام في تصاميم حقائب متفردة..وهي حقائب دار لونشان، لهذا الموسم. وقد أصبح نمط «إيكات» (Ikat) تصميماً مميزاً عبر المجموعة، وجاء مطبوعاً على شراريب من الجلد ومطرزاً على أقمشة تول رقيقة.

ولإبراز فرادة وجاذبية التصاميم، تمّ تزيين خطوط جديدة من الحقائب مثل Amazone بأحجار وتعديلها بمواد غنية بالألوان المتناقضة، في حين تمّ تصوّر Cavalcade في ألوان نابضة بالحياة وطبعات حيوانات. ويركز كلاهما على الروح المرهفة والجريئة للمجموعة مع شراريب من الجلد تترك انطباعاً عالياً وتزيد من إثارة الأكسسوارات.

وفي أول عرض أزياء لها، تطلق مديرة الإبداع الفني صوفي دولافونتين تحيّة إلى الجماليات التي أُعجِبت بها للشخصيتين المؤثرتين في عالم الموضة والأزياء، أنيتا بالينبرغ وفيروشكا، التي تمتزج بسلاسة مع الأسلوب العالمي لسيدة لونشان.

حذاء خفيف من «الباليرينا»

تصميم عصري مع لمسة الأناقة العريقة من قاعدة الباليرينا، يجتمعان في حذاء خفيف ورشيق بشكل استثنائي يوفر للمرأة العصرية إطلالة مميزة لكل المناسبات. بوزن يبلغ نصف أحذية الباليرينا السابقة، وثلث وزن معظم الأحذية المسطحة، يتم تقديم «إيكو» ANINE في مجموعة من الجلود الفاخرة والألوان الأنثوية، مما يوفر خيارات لا حدود لها!

من نزهة في الحديقة إلى موعد عشاء مع الأصدقاء، أو من المكتب إلى التسوق في عطلة نهاية الأسبوع، أو من اجتماع القهوة إلى حفلة الشواء، يمكنك بسهولة وبثقة ارتداء «إيكو» ANINE صعوداً أو نزولاً، والاستمتاع براحة تضمنها لك علامتنا التجارية المرموقة.