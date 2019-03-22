مارفيك: هدفي تأهل «الأبيض» لمونديال 2022

Ⅶ أبو ظبي - العوضي النمر

أعرب الهولندي فان مارفيك عن سعادته بتدريب المنتخب الأول لكرة القدم ، وأكد انه يتطلع معه إلى تحقيق إنجاز اجتياز تصفيات كأس العالم التي تبدأ سبتمبر المقبل ومن ثم التأهل إلى مونديال 2022، وقال: موافقتي على تدريب «الأبيض» تعود إلى انه يضم لاعبين متميزين مثل عموري الذي يصنع الفارق بمهارته العالية، كما سبق وتقابلت مع منتخب الإمارات 4 مرات حينما كنت أدرب المنتخب السعودي، واكتسبت خبرة جيدة بعد قيادتي لمنتخبي السعودية وأستراليا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي في قاعة المؤتمرات في نادي الوحدة ، والذي عقده اتحاد الكرة لتقديم المدرب الجديد «رقم 31 لـلأبيض»، وشهد المؤتمر توقيع العقد الرسمي مع مارفيك والذي يمتد لمرحلتين الأولى خلال التصفيات والثانية في حال التأهل لمونديال 2022، حضر المؤتمر عبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، وهشام الزرعوني عضو اللجنة، محمد بن هزام الأمين العام، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد وعبيد مبارك مدير الإدارة الفنية وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة.

إمكانيات

وأكد مارفيك أنه يعلم الإمكانيات العالية لكرة الإمارات وقال: أسعى لتكوين منتخب جيد، يضم لاعبين كباراً موهوبين ولاعبين شباباً من العناصر الواعدة، أستطيع معهم الذهاب للمونديال للمرة الثالثة بعد أن سبق وشاركت مرتين في كأس العالم مع منتخبي هولندا وأستراليا، وخبرتي مع المنتخبين وخاصة الأسترالي تدعم جهودي.

ورفض مارفيك تقييم منتخب الإمارات ، وقال: كل ما أستطيع قوله إنني اعرف اللاعبين جيدا، وأعلم أن الأبيض يملك أسلحة جيدة وأولها عمر عبد الرحمن وأتمنى عودته سريعاً للملاعب للاستفادة من خبراته، كما سأحاول بناء علاقة جيدة مع اللاعبين، تنعكس إيجابياتها على تطور العمل، بالتعاون مع الطاقم المساعد سواء من فريقي السابق او المدربين المواطنين، وسأتابع اللاعبين واجلس مع مدربي الأندية للتعاون معهم، فنحن جميعاً سنعمل كفريق واحد من أجل النجاح.

تجربة

وكشف مارفيك ان الاتحاد السعودي سبق وطلبوا منه العودة مجدداً، لكنه تمسك بفريق عمله وقال : رفضت أن أنفذ برنامج لم أضعه بنفسي.وعما يقال بأنه لا يحبذ الإقامة الكاملة في البلد الذي يدرب فيه قال مارفيك: الهدف ليس بالإقامة أو عدد ساعات العمل بل بالتواجد خلال أداء مهمتي وسأكون متواجداً في التدريبات والمباريات، واصلاً فإن عمل مدرب أي منتخب يكون خلال التجمعات وأنا ملتزم في أداء مهمتي والسعي لتحقيق النجاح.

شكر

ووجّه عبد الله الجنيبي الشكر للقيادة الرشيدة، على دعمها الرياضة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، وقدم الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على الدعم الكبير للاتحاد، وقال: تعاقدنا مع مارفيك يتم عبر مراحل، الأولى ستكون بالتأهل من المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة للمونديال، ثم يجدد العقد تلقائياً حتى 2022، وسنعمل سوياً على نيل شرف الوصول إلى نهائيات المونديال.

وأضاف: تعاقدنا بداية لمشروع طموح لتطوير كرة الإمارات ، في خطة طويلة المدى، تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وصقلها، وسندعم عمل مارفيك، ونمنحه كافة الصلاحيات، ولن نتعجل في مرحلة الإحلال.

دعم

ثمّن مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، دعم القيادة الرشيدة اللامحدود للرياضة والرياضيين، ما ساعد الشباب على تفجير طاقاتهم ومواهبهم، وتمثيل الدولة في المحافل الرياضية بأحسن صورة، وأشاد بدعم ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري للاتحاد، مؤكداً أن بصمات سموه واضحة في إنجازات الكرة الإماراتية، وكان سموه ومازال حريصاً على دعم الكرة الإماراتية من أجل أن تبلغ مراتب أفضل. ورحب بن غليطة بالمدرب مارفيك، مؤكداً أن خبرته هي الرهان لإعداد منتخب قوي.