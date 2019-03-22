«الأولمبي» يواجه لبنان في التصفيات الآسيوية اليوم

يلتقي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في السادسة و25 دقيقة مساء اليوم، «بتوقيت الإمارات» مع نظيره اللبناني في ضربة البداية بالمجموعة الرابعة لتصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمقامة في مدينة الرياض، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخاض منتخبنا 10 مباريات ودية مع مدارس آسيوية مختلفة، خلال فترة الإعداد ، ويدخل مباراة اليوم بصفوف مكتملة، من دون أي غيابات.

وأكد الاجتماع الفني استبعاد نتائج صاحب المركز الأخير من حسابات التأهل في حالة تساوي فريقين معاً في صدارة المجموعة. وحضر الاجتماع مترف الشامسي المشرف العام على المنتخب، وجمال بوهندي مدير المنتخب

وأكد بوهندي مدير المنتخب والذي حضر الاجتماع أن الاتحاد الآسيوي أكد أن عملية استبعاد نتائج الفريق صاحب المركز الأخير لن تكون قاصرة فقط على تحديد المتصدر في كل مجموعة، لكنها ستُطبق أيضاً على صاحب أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني.

ويتأهل إلى النهائيات التي تقام في تايلاند خلال يناير 2020 صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الـ15، بالتصفيات إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

الرياض - البيان الرياضي